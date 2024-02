Specializirano državno tožilstvo usmerja predkazenski postopek zaradi sumov hudih kaznivih dejanj

Iz Specializiranega državnega tožilstva RS so sporočili, da usmerjajo predkazenski postopek, v okviru katerega so 23. januarja potekale hišne preiskave na območju Ljubljane, Kranja, Celja ter Nove Gorice. Preiskave so bile med drugim opravljene zaradi suma zlorabe uradnega položaja ter suma kaznivih dejanj dajanja ter jemanja podkupnine. Usmerjene so bile zoper 19 osumljenih oseb.

»Specializirano državno tožilstvo RS od leta 2021 kontinuirano usmerja predkazenski postopek, ki je bil sprva usmerjen zoper dve fizični osebi zaradi utemeljenih razlogov za sum korupcijskih kaznivih dejanj. Prikriti preiskovalni ukrepi so se nato širili na tudi druge osumljene in nova kazniva dejanja, kar je po več kot eno leto trajajočem predkazenskem postopku rezultiralo v utemeljenih razlogih za sum sistemske korupcije, tako v državni upravi pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj predvsem na območju Mestne občine Ljubljana kot tudi zlorabe sredstev Mestne občine Ljubljana,« so zapisali.

Dodali so, da se osumljenim očitajo huda gospodarska korupcijska kazniva dejanja in da mora imeti država do njih ničelno toleranco. Kot pravijo, predkazenski postopek še ni zaključen.

Kako se bo zadeva odvijala naprej, bo znano po temeljiti analizi predmetov, ki so jih zasegli v hišnih preiskavah.