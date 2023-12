Sova ovadila nekdanjega prvega moža policije in nekdanjo notranjo ministrico

Po poročanju spletne stran 24ur je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) vložila kazensko ovadbo zoper Tatjano Bobnar in Boštjana Lindava. To je storila zaradi suma izdaje tajnih podatkov, in sicer v primeru aretacije domnevnih ruskih vohunov.

Nekdanji prvi mož policije Lindav in nekdanja notranja ministrica Bobnarjeva sta na zaslišanju v državnem zboru govorila o ozadju omenjene aretacije, navkljub temu, da je primer označen s stopnjo tajnosti, so zapisali na 24ur.

O primeru je danes poročal tudi Reporter. V svojem članku omenja, da naj bi po njihovih podatkih policija izvajala ustrezne notranje varnostne postopke zoper omenjenega nekdanjega prvega moža policije. Zaradi teh postopkov bi lahko Bobnarjeva in Lindav izgubila dostop do tajnih podatkov, so zapisali v Reporterju in dodal, da bi lahko ostala tudi brez možnosti dela na policiji.

Boštjan Lindav FOTO: Leon Vidic/Delo

Informacij o vloženi kazenski ovadbi niso potrdili

Na Sovi informacij o vloženi kazenski ovadbi niso potrdili, saj konkretnih postopkov v zadevi, ki je označena s stopnjo tajnosti, ne morejo pojasnjevati, so navedli za STA. So pa ponovili, da glede ravnanja s tajnimi podatki od vseh deležnikov utemeljeno pričakujejo, da dosledno upoštevajo določbe zakona o tajnih podatkih.

»Vsak, ki mu je bil zaupan tajni podatek, ali se je seznanil z vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev njegove tajnosti. Na vsako ravnanje v nasprotju z določbami zakona o tajnih podatkih morajo pristojni organi ustrezno odreagirati,« so poudarili.

Tudi na policiji na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne osebe, zaradi spoštovanja določil o varstvu osebnih podatkov ne morejo odgovoriti. »Prav tako pa pojasnjujemo, da je pooblaščena oseba podatke, o katerih sprašujete, označila za tajne, njihovo razkritje nepooblaščenim osebam bi namreč lahko povzročilo škodljive posledice,« so opozorili.

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je za STA navedlo, da oni niso prejeli nobene ovadbe zoper Bobnar in Lindava.

Zavrača očitke in špekulacije

Nekdanja ministrica vztraja, da za vsebino, ki jo je izpovedala na zaprtem delu seje preiskovalne komisije, ni potrebovala nikakršne odveze molčečnosti, ter hkrati zavrača vsakršne očitke in špekulacije v zvezi s tem, ki krožijo po medijskem prostoru, je v odzivu zapisal njen odvetnik Luka Švab.

Poudaril je, da je Bobnar pri svojem pričanju ravnala z vso potrebno skrbnostjo in skladno z zakonodajo. Izpostavil je tudi 6. člen zakona o tajnih podatkih, ki pravi, da podatek, ki mu je bila tajnost določena zato, da bi se prikrilo storjeno kaznivo dejanje, prekoračitev ali zloraba pooblastil ali prikrilo kakšno drugo nezakonito dejanje ali ravnanje, ni tajen.