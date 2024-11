Sosede je zbudil potres: »Zdelo se mi je močnejše od 2,3 vsaj 3,5«

Šibek potres z epicentrom pri Markuševcu je danes ponoči okoli 1.20 stresel Zagreb. Seizmografi hrvaške seizmološke službe so sporočili, da je imel potres magnitudo 2,3 stopnje po Richterjevi lestvici, intenziteta v epicentru pa je bila EMS III.

Občani, ki so čutili potres, so o tem poročali na strani Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC).

»Hrupno, ropotalo in treslo«, »Na kratko je treslo, ravno me je zbudilo iz spanja«, »Zdelo se mi je močnejše od 2,3 vsaj 3,5«, »Zbudilo me je tresenje«, »Še vedno sem buden, groza, in kako zdaj iti spat« so bili le nekateri komentarji občanov.