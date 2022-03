Burno na soočenju: 10 let ste imeli ministrstvo, lahko bi že zgradili 10 tisoč stanovanj

Na TV Slovenija so pripravili tematsko predvolilno soočenje. Predstavniki SDS, NSi, LMŠ, SD in Povežimo Slovenijo so govorili o zdravstvenih temah in socialni politiki ter o tem, kako bi reševali družinsko problematiko in stanovanjske težave ter skrbeli za višji standard Slovencev.

Kako naj bi spremenili zdravstveni in pokojninski sistem z dolgotrajno oskrbo? Kaj menijo o obveznem cepljenju proti covidu-19?

Mnenja so soočili Tina Bregant (Povežimo Slovenijo), Jani Möderndorfer (LMŠ), Alenka Forte (SDS) Milan M. Cvikl (SD) in Janez Cigler Kralj (NSi).

Bi podprli obvezno cepljenje proti covidu 19?

Nobena od strank ne bi podprla obveznega cepljenja proti covidu 19. Fortetova je poudarila, da tudi stranka SDS nasprotuje obveznemu cepljenju, da ga pa ona osebno kot zdravnica zagovarja. Glede ukrepov je dejala, da so bili karseda usklajeni s stroko; resda so se hitro spreminjali, a če jih ne bi imeli, bi se nam po njenem lahko zgodil Bergamo.

Med soočenjem. FOTO: TVS

Bregantova, ki je bila tudi sekretarka na ministrstvu za zdravje, je dejala, da bi nekatere odločitve spremenila. Möderndorfer je ocenil, da je vlada družbo razdelila na cepljene in necepljene, in napovedal, da bo naslednja vlada poskušala to razcepljenost zmanjšati. Cvikl je tudi bil kritičen do vlade, menil je, da je vladala oblastno, ne v dogovoru z ljudmi, tako prepovedala gibanje iz občine v občino in poskrbela, da so bili slovenski otroci najdlje zunaj šol.

Napovedi o brezplačni šolski prehrani in brezplačnem vrtcu

Govorili so tudi o družinski politiki. Möderndorfer meni, da sta največja problema pri odločanju mladih za družine stanovanje in služba. Ustvariti je treba razmere, da se lahko mladi čim prej zaposlijo in povečati je treba število najemniških stanovanj v javnem fondu. Bregantova je dejala, da morajo imeti mlade družine poleg zdravstvene skrbi za novorojence tudi podporo širše družbe. Zelo pomembne so po njenem daljše plačane porodniške. Cvikl je napovedal, da bodo zagotovili brezplačno šolsko prehrano, brezplačen vrtec, s čimer se bodo mlade družine finančno razbremenile in se lažje odločale za otroke; pa tudi program 10.000 javnih najemniških stanovanj.

Soočenje na nacionalki. FOTO: Zaslonski Posnetek/tvs

Fortetova (SDS) je ob tem dejala, da je vlada za to že nekaj storila: sprejela brezplačno prehrano (a jo je druga vlada ukinila), začela gradnjo 5000 stanovanj in sprejela nižje prispevke za delodajalce, ki zaposlujejo mlade. Cigler Kralj pa je povedal, da so sprejeli brezplačni vrtec za drugega otroka, pomemben pa da je tudi sistem usklajevanja družine in poklica ter krajšega delovnega časa.

Stanovanja: do leta 2025 bo zgrajenih še 5000 stanovanj

Möderndorfer je prepričan, da z davčno politiko, ki jo je vlada v zadnjih mesecih predlagala DZ, niso ustvarili nobenih možnosti, da si državljani lahko ustvarijo primerno bivališče. »Nujno je, da gremo z zadolžitvijo v investicijo gradnje stanovanjskega fonda. Tako lahko pridemo do 10.000 stanovanj. Leta 1991 smo razprodali premoženje in tega stanovanjskega fonda nimamo več. To je treba vrniti kot na primer na Dunaju, kjer mesto opravlja več kot 60 % stanovanjskega fonda in mladi lahko pridejo do stanovanja ter ustvarijo družino.«

Tudi Bregantova je mnenja, da so državljani pripravljeni plačati, če vedo, kaj dobijo. »V Povežimo Slovenijo zato zagovarjamo napredne oblike stanovanjske politike. Omenjen je Dunaj in strinjam se, da gre za družinam prijazno mesto, saj se namensko gradi infrastruktura, prijazna družinam – vrtci, parki, družinske hiše po dostopnih cenah. Menimo, da je potrebna kombinacija lastniških in najemniških stanovanj.« Po besedah Cvikla je stanovanje pravica, zato so pripravili zakon o izgradnji 10.000 javnih najemnih stanovanj, ki pa so ga predstavniki koalicije zavrnili. Izgradnja 10.000 javnih najemnih stanovanj v naslednjem mandatu je njihova zaveza.

Soočenje na TV Slovenija. FOTO: Zaslonski Posnetek/tvs

»Imeli ste 10 let resor ministrstva za dela in bi ta stanovanja že lahko zgradili,« je Cviklu odgovorila Fortetova, ta pa ji je odvrnil, da v stranki niso imeli resorja ministrstva za finance. Nadaljevala je, da se trenutno stanovanja že gradijo in do leta 2025 jih bo zgrajenih 5000. Cigler Kralj je povedal, da je bilo lani izdanih okoli 7000 gradbenih dovoljenj, od tega 4300 za gradnjo stanovanj. Velik korak k dostopnosti najemnih stanovanj so po njegovem storili z zakonom o dohodnini, ko so razbremenili dajanje stanovanj v najem. Zato naj bi se znižale najemnine in več lastnikov se bo odločilo prazna stanovanja legalno oddati.

Zdravstvo in korupcija

Cvikl je zagotovil, da SD zdravja ljudi ne bodo prodali zavarovalnicam. Predlagajo skrajšanje čakalnih dob, dogovor o košarici zdravstvenih storitev in zagotavljanje dodatnih sredstev za zdravstvo. Epidemija je namreč po njegovem mnenju pokazala, da smo ujetniki sistema. V SDS po besedah Fortetove predlagajo spremembo zdravstvenega sistema, saj je ključno, da 'denar sledi bolniku'. Zavarovanec ima po njenem prepričanju pravico vedeti, kaj in kdaj in kako kakovostno dobi za svoj denar.

»S plačilom nemajhnih sredstev dobimo predvsem pravico do čakanja in ne do storitve,« je opozoril Cigler Kralj. »Če želimo hitro diagnostiko, pa moramo doplačati in v NSi želijo temu napraviti konec.« Zato predlagajo preoblikovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v resnično zavarovalnico, ki bo imela obveznosti do državljanov, in to, da bodo pravice iztožljive. Möderndorfer je prepričan, da bo korupcija vedno prisotna, a da je treba povečati nadzor in pripeljati stvari do epiloga. »Ogromno stvari v preteklosti v vseh vladah se je dogajalo ob vprašanju, ali bomo obdržali javni zdravstveni sistem ali ne. In zaradi tega so se dogajale velike napake.«

Med soočenjem. FOTO: TVS

Bregantova je kot zdravnica »absolutno proti korupciji. Drži tudi, da je tukaj nesposobnost vodstva.« Po njenih besedah naj ljudje pogledajo svoje plačne liste, da se 36 % plače vsak mesec odtegne, zato da po 40 letih ljudje ostanejo brez izbranega zdravnika. Kje je tukaj pogodba, da bi državljan vedel, kaj dobi za ta denar, se je vprašala.