Soočenje, da te kap: vsi so dvigovali loparčke, samo Romana Tomc ne (VIDEO)

Med množico soočenj pred evropskimi volitvami na slovenskih televizijah, zadnje dni odmeva soočenje Danes za evropski jutri, soočenje uredništva Moji Mediji.

Tam so mnenja soočili Romana Tomc, nosilka liste SDS; Irena Joveva, nosilka liste Gibanje Svoboda; Matjaž Nemec, nosilec liste SD; Matej Tonin, nosilec liste NSi, in Vladimir Prebilič, nosilec liste Stranke Vesna.

A če drugi kanditati niso imeli večjih pripomb nad soočenjem, pa je bilo drugače pri Romani Tomc. Takole je sporočila na omrežju X: »Obljubljali so nam vsebinsko soočenje za mrežo lokalnih televizij. Nato so nam roke potisnili loparčke. Zavračam takšno poniževanje! Voditeljica pa bi morala bolj paziti, da ne bi dobili občutka, da so ji všeč samo skrajno levi kandidati.«

Kot so pojasnili organizatorji soočenja, je sklop z loparčki, ki so predstavljali izraženo mnenje za ali proti, trajal manj kot 5 minut, celotno soočenje pa uro in 28 minut. Soočenje z istim konceptom in loparčki na koncu so izvedli že na soočenju za volitve v DZ 24.4.2022.