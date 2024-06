Ojoj, to pa je nerodno: ste videli, kaj se je med soočenjem zgodilo enemu od kandidatov? (FOTO)

Na POP TV so v ponedeljek pripravili veliko soočenje pred nedeljskimi evropskimi volitvami. Mnenja so se kresala med nosilci list devetih strank, ki jim javnomnenjske ankete kažejo najboljši rezultat. Med drugim je bil govor o priznanju Palestine in pravici do splava.

Se pa tokrat soočenje ni odvijalo na sedežu komercialne televizije, temveč v Železniškem muzeju. Zaradi močnega deževja v času snemanja verjetno to ni bila najbolj morda odločitev, saj so gledalci lahko opazili, da je bilo po tleh kar precej luž.

Stevanović: Da ne bo kdo mislil, da imam na sebi bleščice

Je pa očitno vreme ponagajalo tudi nosilcu liste Državljanskega gibanja Resni.ca Zoranu Stevanoviću. Med soočenjem so mu namreč kapljice dežja začele kapljati na suknjič. »Naj se opravičim gledalcem, zunaj močno dež pada, kaplja pa ravno samo po meni. Da ne bo kdo mislil, da imam bleščice na sakoju,« je dejal.

Na Stevanovića je kapljalo. FOTO: Zaslonski posnetek/Pop TV

Voditeljica Petra Kerčmar mu je zagotovila, da bodo nevšečnost poskusili odpraviti med oglasi. »Nič ne de, v času službovanja sem bil velikokrat premočen, pa sem lahko tudi danes,« je odgovoril Stevanović.