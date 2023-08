Soline brez soli (FOTO)

Lani je bila solinarska sezona zaradi vročine in suše nadpovprečna, v letošnji obilni letini nikakor ne bo. Slabe vremenske razmere in obilje padavin so vzrok podpovprečne letine, poleg tega jih v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah že več let pesti pomanjkanje solinarjev. »Mnogi se prijavijo na razpise, redki ostanejo,« je za Slovenske novice povedal direktor družbe Soline Klavdij Godnič. Manko delavskega kadra gre bržkone pripisati garaškemu delu, ki poteka vse leto, poleti pa je najbolj intenzivno. Med sezono si ne privoščijo dneva počitka in po več mesecev neprekinjeno delajo. Urnik pobi...