Šole in vrtci ogroženi, staršem v Ljubljani pa se ni treba bati

V MOL ranljiva le še OŠ Trnovo

Celovite energetske in protipotresne sanacije v MOL od 2014

Vrtec Otona Župančiča enota Čebelica, Vrtec Zelena jama enota Zelena jama, Vrtec Miškolin na Rjavi cesti, Vrtec Najdihojca enota Čenča, Vrtec Mladi rod enota Čenča, Vrtec Najdihojca enota Biba, Vrtec Galjevica, enota Galjevica, Vrtec Vrhovci enota Vrhovci, Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav in Vrtec Ciciban enota Ajda, OŠ Vide Pregarc, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Zadobrova, OŠ Maksa Pečarja ter že omenjene OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Vodmat, OŠ Poljane in podružnica Rudnik OŠ Oskarja Kovačiča, KGBL na Vegovi



26 srednjih šol bolj ranljivih, težava denar za investicijo

OŠ Trnovo bodo prenovili med počitnicami 2021. FOTO: Blaž Samec, Delo

Projekt je celosten, nadzornik mora imeti ustrezna znanja

Vsi se še spomnimo katastrofalnega potresa in popotresnih sunkov v Petrinji na Hrvaškem, kjer je uničeno skoraj vse, šteli so tudi smrtne žrtve. Ni nemogoče, da bi se tako močan potres zgodil v Sloveniji, spomnimo samo na preteklost in potresa v Posočju in Ljubljani.Že pred leti je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) naredil obsežno študijo, kateri objekti, vključujoč vrtce in šole, so ob morebitnem potresu zelo ranljivi. »Individualno smo ocenili 155 stavb posebnega pomena za civilno zaščito (gasilski domovi, bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše občane, šole) po izboru večjih občin na obravnavanih območjih: Ljubljana, Kranj, Domžale, Kamnik, Škofja Loka, Medvode, Vrhnika, Logatec, Idrija, Brežice in Krško. Ocene smo izdelali z metodami za oceno potresne odpornosti in ranljivosti, ki smo jih razvili na ZAG (PO-ZID, PO-AB, RAN-Z) in so prilagojene vrsti nosilne konstrukcije (zidane, armiranobetonske, jeklene).«Kot so nam povedali na ministrstvu za obrambo je bilo za ranljivejše ocenjenih 39 objektov vrtcev in šol po Sloveniji, od tega je velik delež v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana je od takrat izvedla sanacijo skoraj vseh potencialno ogroženih šol in vrtcev. »Rezultati te raziskave so pokazali možnost večjega tveganja za potresno ogroženost za tri osnovnošolske objekte, in sicer OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Vodmat in OŠ Trnovo. OŠ Jožeta Moškriča smo celovito obnovili v letu 2018, podobno obsežno celovito obnovo s statično in z energetsko sanacijo smo v letu 2019 izvedli na objektu OŠ Vodmat. V tem letu smo ob OŠ Vodmat celovito obnovili tudi OŠ Poljane in OŠ Oskarja Kovačiča – podružnico Rudnik (torej tudi statično oziroma protipotresno), izvedeni sta bili tudi celovita in energetska sanacija ter protipotresna ureditev objekta Vrtca Najdihojca enota Biba, ob rekonstrukciji je bil protipotresno urejen tudi objekt Konservatorija za glasbo in balet na Vegovi.«»Celovita protipotresna obnova OŠ Trnovo je načrtovana v letošnjem letu, sočasno z izvedbo ukrepov za energetsko sanacijo, potekata pridobivanje in izdelava projektne dokumentacije, začetek del je predviden v času poletnih počitnic.«Na direktoratu za investicije ministrstva za izobraževanje pa so nam povedali, da so problematične tudi še nekatere srednje šole. »Za ugotovitev potresne ogroženosti je bila že v letu 2004 izdelana ocena ogroženosti srednješolskih objektov v Sloveniji, v kateri pa je bilo obravnavanih 73 objektov srednjih šol (vir: Končno poročilo o izdelavi ocene ogroženosti srednješolskih objektov v Sloveniji, Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o., Ljubljana, februar 2004). Iz študije je izhajalo, da je 26 objektov potresno bolj ranljivih. V letu 2015 je bila ocenjena vrednost del za sanacijo identificiranih 26 objektov na več kot 100 milijonov evrov.«100 milijonov evrov samo za srednje šole! Po najnovejšem razpisu (februar 2021) bo na voljo 43 milijonov evrov za tovrstne namene. »Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Ministrstvo bo tudi v bodoče objavljalo tovrstne razpise, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.« Dodajajo, da trenutno v okviru EKP 2021–2027 (Evropska kohezijska politika 2021–2027) in okviru RRF (Sklad za okrevanje in odpornost) ministrstvo aktivno sodeluje pri pridobivanju evropskih sredstev za namen krepitev potresne odpornosti stavbnega fonda s celovitimi prenovami potresno ogroženih stavb.V projektu POTROG leta 2014 je šlo za individualne ocene 155 izbranih stavb. Vodja tega projektaz Zavoda za gradbeništvo Slovenije pravi takole: »Za tiste šole z visoko stopnjo potresne ranljivosti je vsekakor k utrditvi treba pristopiti prednostno. Ker pa gre za obsežne in zahtevne posege, tega seveda ni mogoče narediti 'čez noč'. Na osnovi še morebitnih manjkajočih preiskav je treba narediti projekt utrditve, ukrepe dimenzionirati in na koncu preveriti, ali potresna odpornost konstrukcije v utrjenem stanju dosega predpisano. Ker gre za zahtevnejši tip projektiranja, priporočamo, da se za te projekte izdela revizija oziroma recenzija. Tudi pri izvedbi je priporočljivo, da ima nadzornik ustrezna znanja in izkušnje.«