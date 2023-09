Bomo v kratkem plačevali višji RTV-prispevek? Takole odgovarjajo na RTVS

Kljub temu, da je finančni položaj javnega zavoda RTV Slovenija slab in da je višina RTV-prispevka enaka vse od leta 2013, se torej niti ne usklajuje z inflacijo, je jasno, da bo vsaj do septembra prihodnjega leta položnica ostala pri 12,75 evra.

Predsednik vlade Robert Golob je kmalu po nastopu funkcije pred dobrim letom napovedal, da bo vlada prispevek za RTV Slovenija povišala po depolitizaciji javnega zavoda. Vodstvo se je nedavno zamenjalo, vlada pa se za spremembo višine prispevka za največ deset odstotkov, kot dovoljuje zakon, do 1. septembra ni odločila.

Vlada višino prispevkov lahko spremeni, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, vendar najkasneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto.

Da obstajajo upravičeni ekonomski razlogi, se ne slepijo niti na RTV Slovenija, kjer so nam dejali, da je Svet RTVS Upravi RTVS naložil, da do 25. septembra letos pripravi podrobnejše poročilo o finančnem in kadrovskem stanju javnega zavoda RTV Slovenija. »Do obravnave poročila na seji Sveta Uprava javno ne bo podrobneje komentirala finančnega stanja, ki je sicer slabo, prav tako pa za zdaj javno ne komentira nadaljnjih korakov glede načinov stabilizacije finančnih razmer,« so nam pojasnili z RTV Slovenija.