Sodobne rešitve za kmetijstvo: Horsch predstavil inovativne škropilnice

Družba Grapak A1, d. o. o., je na poljih Panvite v bližini Rakičana predstavila Horschevo škropilno tehniko. Večina Horschevih škropilnic je bila traktorske izvedbe, zvezda predstavitve pa je bila samovozna škropilnica horsch leeb VT. Gre za nov izdelek nemškega proizvajalca, ki je trenutno na predstavitveni turneji po evropskih državah. Horsch je sicer eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev inovativne kmetijske tehnike in sodobnih rešitev za obdelavo tal, setev in varstvo pridelkov.

Specializirani stroj

Samovozna škropilnica je specializirana za škropljenje poljščin, to je njena edina delovna operacija. Ima lasten pogonski motor oziroma vozno podvozje. Značilne so dvoosne šasije s štirikolesnim krmiljenjem in mehanskim ali hidropnevmatskim vzmetenjem.

Vsako kolo ima hidropnevmatsko neodvisno vzmetenje z aktivnim nadzorom nivoja.

Prostornine rezervoarjev za škropilno brozgo se gibljejo med 2000 in 8000 litri, škropilne letve pa so široke med 18 in 54 metri. Na trgu zasledimo tudi triosne in gosenične izvedbe. Prednosti samovoznih škropilnic so dobra okretnost, udobje pri upravljanju, visoka oddaljenost od tal in velika storilnost, slabost pa je velika investicija v nakup. Nekaj samovoznih škropilnic je že v uporabi v Sloveniji.

Ima 36 metrov široke škropilne letve. Škropi lahko s hitrostjo do 20 km/h, po cesti pa gre do 50 km/h.

Napredno podvozje

Horsch leeb 5.230 VT ima vgrajen vodno hlajeni motor FPT N67, ki ima nazivno moč 159 kW (216 km) pri 2300 vrt./min. Šestvaljni motor ima 6700 cm3 prostornine in maksimalni navor 942 Nm pri 1500 vrt./min. Ima 450-litrski rezervoar za dizelsko gorivo in 45-litrsko posodo za tekočino AdBlue, ki ji omogoča stopnjo V pri emisijah izpušnih plinov.

5000 -litrski rezervoar za škropilno brozgo ima horsch leeb 5.230 VT.

Škropilnica leeb 5.230 VT ima udobno podvozje ComfortDrive. Vsako kolo ima hidropnevmatsko neodvisno vzmetenje z aktivnim nadzorom nivoja. Širina koloteka je hidravlično nastavljiva v območju od 1,80 do 2,40 metra. Oddaljenost od tal je v delovnem načinu do 1,30 metra. Porazdelitev teže po oseh je 50:50, kar vpliva tudi na manjše zbijanje tal.

Upravljalni sklop je nameščen na desni strani sedeža. Brez računalnika in joysticka danes pri sodobni tehnike ne gre več.

Hidromotorji na posameznem kolesu so lahko v standardni verziji OptiGear ali v močnejši verziji PowerGear, ki ponuja več rezerve moči in zmogljivosti. Ima praktični upravljalni terminal in ergonomsko komandno ročico (joystick) za intuitivno upravljanje.

Škropilni sklop

V škropilnem sklopu imamo pri modelu leeb 5.230 VT 5000-litrski rezervoar za škropilno brozgo, tisti za čisto vodo pa ima 550 litrov prostornine. Vgrajena je zmogljiva črpalka, ki ima pretok 1000 litrov na minuto. Delovna širina škropilnih letev je lahko od 24 do 48 metrov. Prikazani model je imel 36-metrsko škropilno letev s 15 škropilnimi sekcijami.

Škropilna letev je opremljena z več ultrazvočnimi senzorji, ki omogočajo prilagajanje letev (ali dela letev) neravnemu in rahlo hribovitemu terenu.

Boom Control za aktivno uravnavanje višine letev omogoča precizno aplikacijo škropiva na posevek brez t. i. drifta (zanašanja škropiva). Šobe so lahko nameščene v razmaku 25 ali 50 cm. Vklop in izklop posameznih šob ali sekcij je izveden s pnevmatskim stikalom s stisnjenim zrakom, kar omogoča izvedbo individualne in inteligentne tehnike nanašanja škropiva.