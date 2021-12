Sodelujejo vsi, od snažilk do ravnateljice (FOTO)

Pravijo, da se vse da, če se le hoče, in celo v teh zapletenih časih, zaznamovanih z epidemijo, lahko po zaslugi navdušenih in marljivih posameznikov zaživijo projekti, ki segajo prek meja naše dežele ter krepijo razgledanost in utrjujejo znanje, in to prav pri tistih, ki bodo nekoč lahko poskrbeli za lepši in boljši svet, naših otrocih.

Brez treme ne gre

V osnovni šoli Nove Fužine Ljubljana so uradno začeli 3. mednarodno srečanje šol partneric v projektu Erasmus + Eco-Us Support, ki poteka pod njihovim okriljem. Tema srečanja je naravna oziroma biotska raznovrstnost, o njej pa so razmišljali osnovnošolski in predšolski otroci iz Italije, Turčije, Bolgarije, Estonije in Slovenije.

S projektom, ki poteka pod okriljem mednarodne organizacije Erasmus, želijo šole otroke usmeriti v razvijanje ekološke inteligence ter jih ozavestiti o problematikah sodobnega sveta. »Zaradi korone smo morali projekt za eno leto ustaviti, smo se pa letos novembra vrnili iz Grčije, kjer je bila tema srečanja voda,« pripoveduje učiteljica angleščine Maja Bergant, ena tistih zaposlenih na šoli, ki so srce in duša omenjenega projekta.

Mentorji iz različnih držav so držali pesti za svoje ekipe.

»Pri nas smo se osredotočili na devetošolce, ki so se sposobni lotiti tudi zahtevnejših izzivov, medtem ko Estonijo zastopajo otroci iz vrtca. Tokrat bosta nastopila dva fanta,in, prvi bo predstavil naravno raznovrstnost, drugi pa lepote Slovenije. Čeprav temi nista zelo zahtevni, pa je za šolarje to, da jih morajo predstaviti v angleščini, vseeno kar zalogaj, tako da čisto brez treme ne gre,« razkriva.

Slovenska skupina se je odločila, da bo teme, ki se jih lotevajo mladi, predstavila še v obliki časopisa. »O vsaki temi naredimo zloženko. Zdaj imamo dve, eno na temo naravne raznovrstnosti, drugo na temo vode, ki smo jo obravnavali v Grčiji. Prvo od treh srečanj je bilo namenjeno spoznavanju šol in sodelujočih, tako da 'časopisa' takrat nismo imeli,« pravi.

Zagreti in marljivi

Vloga gostiteljice dve leti trajajočega mednarodnega projekta je za sodelujoče šole veselje in hkrati izziv, pri katerem pomagajo skoraj vsi zaposleni.

Vloga gostiteljice dve leti trajajočega mednarodnega projekta je za sodelujoče šole veselje in hkrati izziv, pri katerem pomagajo skoraj vsi zaposleni.

»Sodeluje vsa šola, čisto vsi, od hišnika in snažilk do pomočnice ravnateljice, ki organizira nadomeščanja, in ravnateljice, ki zna prisluhniti zanimivim idejam in nas podpira pri projektnem delu. Če kolektiv ni tak, kakor je treba, potem se takšnih projektov ne da izpeljati,« priznava Bergantova. In ker je ekipa na šoli odlična, jim organizacije mednarodnega srečanja in predstavitev, turističnih ogledov, organizacijskih sestankov in drugega dogajanja okoli projekta ni težko popestriti z raznimi zanimivostmi, kot je denimo eko himna, ki so jo na predstavitvi projektov gostom zapeli učenci 3. b.

Zaradi korone smo ga morali za eno leto ustaviti, smo se pa letos novembra vrnili iz Grčije, kjer je bila tema srečanja voda.

Besedilo, ki ga je napisala Maja Bergant, je uglasbil učitelj glasbe Marko Horvat. Seveda pa še tako zagreta ekipa zaposlenih ne bi mogla soustvarjati takšnega projekta, če otrok sodelovanje ne bi zanimalo. »Moram jih pohvaliti. Deveti razredi imajo veliko dela s svojim učenjem, ampak vseeno se ti, ki so se javili za sodelovanje pri projektu, resnično zaženejo in so zelo samostojni. Kar rečejo, da bodo naredili, tudi izpeljejo,« je Bergantova ponosna na sodelujoče učence.

3. mednarodno srečanje šol partneric v projektu Erasmus + Eco-Us Support

Ti za nagrado v okviru projekta nato (v skladu z omejitvami zaradi epidemije) potujejo v druge dežele ter si tako širijo obzorja, izkušnje in prijateljski krog. Še prej pa jih v vlogi gostiteljev vse to čaka kar na domačih tleh, saj bodo aktivnosti, povezane s projektom, potekale vse do petka.

Učiteljica angleščina Maja Bergant je ena od tistih zaposlenih, ki so srce in duša ekološkega projekta.