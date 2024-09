So spletne platforme za trgovanje uporabne?

Ne glede na to, ali imate že privarčevana sredstva ali želite z mesečnimi vplačili zgraditi finančno rezervo, je ključno, da poznate svoje cilje in stopnjo tveganja, ki je za vas sprejemljiva. Pomembno je, da svoja sredstva razpršite med različne vrste naložb, kot so delnice, obveznice, ETF skladi in depoziti, saj kombinacija le teh pripomore k zmanjšanju nihajnosti celotnega portfelja. Z rednim spremljanjem svojih naložb lahko prilagajate naložbeno strategijo, vendar se po mnenju vodje BKS Bank AG, Bančne podružnice, Jane Benčina Henigman ni dobro prehitro odzivati na kratkoročne tržne spremembe. Uspešne naložbe namreč zahtevajo potrpežljivost in znanje, saj so naložbe, predvsem delniške, bolj donosne na daljše časovno obdobje.

