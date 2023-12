Snežno presenečenje? Takšno vreme nas čaka vse do konca leta

»Sanje o belem božiču se bodo tudi letos končale z napovedjo, ki je vse prej kot "snežena". V skladu s prejšnjimi leti bodo tudi letos prazniki zeleni in nadpovprečno topli,« so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Ja, nazadnje smo imeli na božič v nižinah vsaj centimeter snega pred 16 let, to je leta 2007. Komaj centimeter ga je bilo v Ljubljani, v Mariboru 5, v Celju in Murski Soboti 6 ter v Novem mestu 9.

»V višinah doteka zrak iz območja severnega Atlantika, ki se preko gorske pregrade Alp suši. Trenutno močneje sneži ponekod v Alpah, pri nas pa zaradi fenskega učinka dobivamo zgolj drobtinice,« ugotavljajo vremenoslovci.

Drvimo proti 15 stopinjam

Sobota bo v znamenju otoplitve in precej sončnega vremena, le po nižinah osrednje Slovenije bo zjutraj megla: »Čez dan bo marsikje pihal zahodni do severozahodni veter, ki bo segrel ozračje. Najvišje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, še kakšno stopinjo topleje bo morda na Primorskem in v Beli Krajini.

Podobno bo tudi v nedeljo. Delno jasno bo, nekaj bo oblačnosti, ki je bo več na vzhodu. Najvišje temperature bodo znova okoli 10 stopinj Celzija, hladneje bo verjetno v osrednji Sloveniji, kjer bo sprva megleno, topleje pa v južnih krajih, kjer se bo ogrelo do 14 stopinj.

Kako bo za božič in novo leto

»Že v noči na ponedeljek se bo krepil jugozahodnik. Oblačnost se bo iznad Primorske širila proti osrednji Sloveniji. Za božič kaže na klasično jugozahodno situacijo, ki pa ne bo prinesla padavin. Na zahodu bo oblačno, več jasnine bo na vzhodu. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Zjutraj bo verjetno zmrzovalo le v zatišnih legah severne Slovenije, najvišje temperature pa bodo verjetno od 6 do 13, na jugovzhodu do 15 °C,« napovedujejo vremenoslovci.

Topel, jugozahodni tip vremena bo vztrajal tudi v času med božičem in novim letom. Od 28. decembra se sicer poveča verjetnost za nove padavine ... Prihajajo snežinke? Zaenkrat se iz napovedi zdi, da ne. A zanesljivo bomo vedeli šele čez nekaj dni, ko bomo tisto, kar prihaja, izkusili na lastni koži.