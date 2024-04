Snežne padavine se bodo spet okrepile! Meteorolog Gregorčič pojasnil, kaj nas čaka

Ponoči je največ snega zapadlo v višje ležečih predelih po državi na okoli 600 metrih nadmorske višine, medtem ko je bila drugod količina padavin nižja od pričakovane, tudi intenziteta je bila prenizka, da bi se sneg prijemal tal. A zvečer se bodo snežne padavine okrepile.

Po nižinah bodo temperature precej nizke za ta čas, saj se bodo gibale od tri do deset stopinj Celzija.

Hladno vreme z občasnimi padavinami in nizko mejo sneženja se bo nadaljevalo do vključno četrtka. Snega prav po nižinah večinoma ne bo, a bo meja sneženja dovolj nizko, med 500 in 900 m nad morjem, da bo dosegla tudi kakšen naseljen kraj, pojasnjuje dežurni meteorolog Branko Gregorčič.

Ponoči je snežilo V Bohinjski Češnjici je na okoli 600 metrih nadmorske višine zapadlo 11 cm snega, v Zadlogu je višina snežne odeje 14 cm, prav toliko na Bukovskem Vrhu, je za STA povedala Veronika Hladnik Zakotnik z Arsa. V višjih legah nad 1000 metrov nadmorske višine je zapadlo od 20 do 40 cm snega, na merilni postaji Zgornja Kapla v Občini Podvelka na Koroškem ga je zapadlo 17 cm. Na območju Dravograda so zabeležili tudi snegolom.

V petek zjutraj ponekod pozeba

»Zaradi goste oblačnosti pozebe v sredo in v četrtek ne bo, je pa nekoliko težavnejša napoved za petkovo jutro, saj se bo že v noči na petek precej razjasnilo. Po nižinah bo sicer marsikje nastala megla, ki bo preprečila naglo ohladitev, a vseeno bo v petek zjutraj lahko temperatura kje padla tudi malo pod ničlo,« pravi meteorolog.

Od sobote do četrtka spet prijetne temperature

Od sobote bodo tudi jutra postopno toplejša, še bolj pa se bo otoplitev poznala pri dnevnih temperaturah. Že na praznično soboto bodo popoldanske temperature po Sloveniji po večini med 15 in 20 °C, še topleje bo od nedelje naprej. Od ponedeljka do četrtka bo ob popoldnevih prijetnih 20 do 25 °C.

Verjetnost dežja oziroma ploh bo nekoliko narasla naslednjo praznično sredo in v četrtek, sicer pa bo po besedah Gregorčiča prevladovalo dokaj sončno vreme.

Preobrati, kot so letos, so se že dogajali

April je lahko zelo muhast in podobni preobrati, kot so se zgodili letos, so se po besedah Gregorčiča dogajali v preteklosti. »Na primer leta 1985 je po 20. aprilu v Ljubljani še trikrat snežilo, 29. aprila je bila snežna odeja v Ljubljani debela 12 cm, nato pa še 3. maja 8 cm. Res pa takrat temperatur blizu 30 stopinj nismo beležili.«