Smo pred novim zaprtjem države? Tak naj bi bil predlog

​RTV je poročala, da bo strokovna skupina v soboro predlagala vladi od 12- do 14- dnevno zaprtje države. Skoraj zagotovo naj bi se zaprle nekatere trgovine in tudi gostinski lokali. Predlagali naj bi celo omejitev gibanja v okolici doma z izjemami odhoda v službo, obisk živilske trgovine, zdravnika ali lekarne. Še naprej naj bi delovali proizvodni obrati. Del vlade naj bi zaradi gospodarske škode, takšnemu predlogu nasprotoval, so poročali v Odmevih.

Roman Jerala FOTO: Milena Zupanič/Delo

Vlada svetovalna skupina za covid-19 se bo v soboto na izrednem sestanku pogovarjala o popolnem zaprtju države. Odločitev o tem, ali nas čaka ponovno zaprtje države, pa naj bi padla v nedeljo, ko se bo skupina na Brdu pri Kranju sestala na sestanku s predsednikom republike, predsedniki strank in vodjami poslanskih skupin.je povedala, da je na mizi predlog popolno zaprtje vključno z zaprtjem šol in gospodarstva. Ob tem je še izpostavila, da je končna odločitev na strani vlade.Popolno zaprtje države predlaga tudis Kemijskega inštituta, ki pravi, da če bomo zaprli državo in se ne bo nič izboljšalo, bodo rekli, da smo prestrogi, če pa do zaprtja ne bo prišlo in se bo število okuženih dvigalo, pa bo obveljalo, da so reagirali prepozno, so poročali v oddaji Svet. »Mislim, da je treba to vzeti s popolno resnostjo. Poglejmo, kaj se dogaja v naši soseščini.« Predlog popolne prekuženosti države je popolnoma zavrnil in dejal, da to ni rešitev.»Smo na visokem nivoju. Smo na spodnjem delu drugega vala in če se začnejo nalagati nove okužbe, lahko pride do hudega vala,« je še dejal in dodal, da smo v domovih za starejše odreagirali prepočasi, prav tako meni, da prepočasi reagiramo tudi v tretjem valu.