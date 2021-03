Mateja Logar o začetku tretjega vala: Ni čas za sproščanje

»Smo na začetku tretjega vala, ki smo ga začeli z veliko odskočno desko. Drugi val smo začeli spravljati na nižje številke in se je začel že tretji val. Velike razlike so, ali začneš na sto ali pa tu, kjer smo mi,« je dejala v Odmevih vodja strokovne skupine pri ministrstvo za zdravje. Potrdila je, da je vladna skupina razpravljala o zaostrovanju ukrepov. »Odprte so vse možnosti, od omejevanja do zaprtja kompletne države.«Glede na to, da se številke povečujejo, je po mnenju Logarjeve treba poseči po ukrepih, ki smo jih zdaj sproščali. Omenila je šole, združevanje ljudi, omejitve na regije in upoštevanje ukrepov. Na vprašanje ali je smiselno sprejemanje novih ukrepov je odvrnila, da če ukrepov ne bomo sprejeli, bo epidemija trajala dlje. »Jeseni smo videli, da če postopno sprejemamo ukrepe in jih ne upoštevamo, nam to ne prinese nič dobrega.« Dodala je še, da je v tem trenutku, ko se številke slabšajo, precej nenavadno, da bi katerega izmed ukrepov sproščali.Povedala je še, da je stanje v bolnišnicah drugačno kot v prejšnjih valih. »V nasprotju s preteklimi valovi je zanimivo to, da se hitro polnijo intenzivne postelje, kar je velika težava v Sloveniji. Treba je bilo znova odpirati oddelke v regionalnih bolnišnicah in povečati enote na intenzivnih oddelkih. Na navadnih oddelkih je situacija boljša, se je pa treba zavedati, da več ko imamo bolnikov s covidom, manj imamo kadra za druge, ki potrebujejo oskrbo.«Logarjeva ne ve, kdaj bi lahko dosegli vrhunec tretjega vala, saj so trenutno napovedi še nestabilne. Odvisno je tudi od tega, katera različica bo prevladala. »Trenutno se hitreje širi britanska različica. Odvisno je od tega, kako se bomo držali ukrepov in vplivali na potek epidemije.«