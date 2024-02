Slovo Jurija Součka na velikem odru Drame, oglasila se je tudi hčerka

23. januarja so se svojci in prijatelji na ljubljanskih Žalah poslovili od legendarnega filmskega in dramskega igralca Jurija Součka, ki je umrl v 95. letu starosti. V sredo, 14. februarja, za pokojnim Součkom pripravljajo tudi spominsko slovesnost v SNG Dama in bo odprta za javnost.

»Kolegice in kolegi se bomo poklonili velikemu umetniku in dolgoletnemu članu igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana Juriju Součku. Njegove izjemne umetniške stvaritve in vsi neponovljivi trenutki, ki smo jih doživeli v njegovi družbi, ostajajo dragocen navdih in ponos naše dramske družine,« so zapisali njegovi nekdanji kolegi.

Ob tem se je oglasila hčerka Jurija Součka Hana Souček Martinc in se vsem nastopajočim že vnaprej zahvalila. »Hvala, SNG Drama, da s tako skrbnostjo pripravljate spominsko slovesnost, posvečeno mojemu očetu«.

Spominska slovesnost, ki bo v sredo ob 17. uri, bo odprta za javnost in se je lahko udeleži vsakdo do zapolnitve sedežev.

Medtem pa v avli Drame ostaja odprta spominska knjiga, v katero se lahko obiskovalci predstav vpišejo. Z zaključkom komemoracije v sredo se bo zaprla tudi spominska knjiga za Jurija Součka.