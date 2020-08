Slovenski znanstvenik: Strogi protikoronski ukrepi so nujni

Po družbenih omrežjih krožijo zapisi, v katerih se pisci sprašujejo, ali so strogi protikoronski ukrepi, ki jih kot družba izvajamo, res nujni. Dr. Sašo Dolenc, fizik in filozof ter avtor zapisov o znanstvenih ugotovitvah o delovanju koronavirusa, je kratko in jasno povzel: »So nujni!« S svojimi sledilci na twitterju je delil potrditev v nekaj točkah, zakaj tako meni.



Pojasnila Dolenca o tem, zakaj so strogi ukrepi nujni, objavljamo v celoti:



1.Covid 19 je zelo resna bolezen, pri kateri smrtnost bistveno narašča s starostjo obolelega, a bolezen lahko tudi pri mlajših, ki jo lažje prebolijo, pusti dolgotrajne ali celo trajne posledice.



2. Virus sars-cov-2 se prenaša s kapljicami, ki padejo na površine, če so večje, ali lebdijo v zraku, če so manjše, zato je uporaba mask učinkovita, saj prepreči, da bi z dihanjem in govorjenjem kapljice trosili po okolici.



3. Virus je nevaren, ker se širi nevidno! Okuženi virus raznaša že nekaj dni, preden sam začuti simptome bolezni, zato je izvajanje preventivnih ukrepov izjemno pomembno. Ni dovolj, da se izoliramo, ko zbolimo, ampak lahko ljudi v okolici okužimo že, ko smo navzven povsem zdravi.



4. Dokler nimamo cepiva, je edina strategija, ki nam omogoča vrnitev v normalnost, da poskušamo ustvariti čim večja področja, v katerih virusa ni. Za to so potrebni sistematično sledenjem stikom okuženih, množično testiranje in karantena za vse, ki se vračajo z območij z virusom.



5. Poskusi, da bi se vrnili v normalo življenje, ne da bi virus pred tem eliminirali, so se izkazali za neuspešne.