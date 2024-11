Slovenski zajtrk na Kitajskem (FOTO)

Na Kitajskem se je z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić mudilo kar 17 slovenskih podjetij iz sektorjev prehrane, vinarstva, kmetijske mehanizacije in naravne kozmetike. Med drugim so obiskali sejem ProWine in se udeležili poslovnega foruma.

Slovensko visoko gostovanje na Kitajskem je nadaljevanje krepitve sodelovanja med državama, ki sledi obiskom podpredsednice vlade in zunanje ministrice Tanje Fajon ter gospodarskega ministra Matjaža Hana, ki sta z gospodarsko delegacijo že obiskala to državo. Obenem predstavlja nadaljevanje uspešnega dialoga, ki je bil vzpostavljen z obiskom predsednika odbora Nacionalnega ljudskega kongresa Kitajske za kmetijstvo in podeželje Du Jiahaoa pred mesecem dni v Ljubljani.

Kitajce smo poučili tudi o našem čebelarstvu.

Najpomembnejši azijski trg Za slovensko gospodarstvo je v spremenjenih geopolitičnih okoliščinah pomembno, da razprši svoj izvoz. Tudi zato ohranja in krepi internacionalizacijo. Kitajska je najpomembnejši azijski trg za EU in Slovenijo. Ta je lani iz Kitajske uvozila za skoraj dve milijardi evrov blaga, izvozila pa za 262 milijonov evrov. Menjava pri storitvah je skoraj uravnotežena, uvoz je znašal 76 milijonov evrov, izvoz Slovenije pa 72 milijonov evrov.

Kot častna gostja sejma ProWine je Čalušićeva skupaj s slovenskimi vinarji, ki so se predstavljali na dobro obiskani slovenski stojnici, Slovenijo postavila na vinski zemljevid ponudnikov vrhunskih vin na kitajskem trgu. Poudarila je pomen vinarstva v Sloveniji, še posebno pa izpostavila, da se lahko Slovenija kljub manjši pridelavi vina po kakovosti zelo lepo kosa z večjimi državami.

V Šanghaju so bili slovenska vina in kulinarika pod taktirko slovenskih sommelierjev in priznanega chefa Jožeta Oselija, kot sporočajo, odlično predstavljena mnoštvu kitajskih podjetnikov. Naše kmetijsko ministrstvo je prav tako sodelovalo na slovensko-kitajskem poslovnem forumu o trajnostnem kmetijstvu in predstavilo dobre prakse slovenskega kmetijstva in inovativne izdelke slovenskih podjetij.

Ob Boštjanu Malovrhu (na levi), veleposlaniku Republike Slovenije v Pekingu, in kmetijski ministrici Mateji Čalušić je na Kitajskem te dni Slovenijo predstavljal tudi štajerski vinar Danilo Steyer (drugi z leve).

17 slovenskih podjetij je šlo na Kitajsko.

Sestanki z giganti

Direktorica za strateški razvoj in internacionalizacijo GZS Natalija Stošicki je dejala, da imajo slovenski izdelki zagotovo mesto na kitajskem trgu, ne glede na to, ali gre za vinske kleti ali za prehranske inovatorje, ki želijo zadovoljiti okuse potrošnikov, ki so ozaveščeni glede zdrave prehrane.

Ministrica je z delegacijo gospodarstvenikov obiskala še podjetje Huawei, kjer so si ogledali primere dobrih praks na področju razvoja tehnoloških rešitev v kmetijstvu. Obisk je nadaljevala v Pekingu, tam se je srečala z namestnikom kitajskega ministra za kmetijstvo in razvoj podeželja Zhang Zhiliem, namestnikom ministra Generalne carinske uprave Wang Lingjunom in namestnikom ministra Državne uprave za gozdarstvo in travinje Tang Fanglingom. Predstavila je posebnosti slovenskega kmetijskega sektorja ter poudarila trajnostni način kmetovanja in gospodarjenja z gozdovi, ki je z vidika izmenjave dobrih praks še kako zanimiv za Kitajce.

Visoka delegacija je uspešno predstavljala naše kmetijstvo.

V okviru pogovora na kitajski Generalni carinski upravi pa je ministrica poudarila tudi pomen čimprejšnjega izvajanja protokola o izvozu piščančjega mesa ter podpisa protokola za prašičje meso. Kot so izpostavili na ministrstvu, so se dogovorili, da bodo v začetku leta 2025 izvedli uradni nadzor obratov, kar pa je tudi pogoj za dokončno odpravo omejitve izvoza perutninskega mesa na Kitajsko. Ob obisku Pekinga je ministrstvo v sodelovanju z Veleposlaništvom RS organiziralo tudi tradicionalni slovenski zajtrk v sklopu tedna slovenske hrane. Dogodka so se udeležili tudi najvišji predstavniki Odbora kitajskega Nacionalnega ljudskega kongresa za kmetijstvo in podeželje, tamkajšnjih resornih ministrstev, gospodarskih in kmetijskih zbornic ter znanstvenih inštitutov.

Izpostaviti pa je treba tudi individualne bilateralne sestanke in srečanja s podjetji, kot so Aldi, PMG in Shanghai Yiyi International Trading, ki so že tako med največjimi trgovci in uvozniki za živilske izdelke in vino na Kitajskem. Naša delegacija je sodelovala tudi na bilateralnem srečanju ministrice na gozdarski upravi ter na ministrstvu za kmetijstvo in podeželje.