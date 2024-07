Slovenski upokojenec se jezi: Kako iz Ljubljane ne pridete na morje

S 1. julijem veljajo pri izvajanju javnega potniškega prometa nekatere novosti. Največja je ta, da bo Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ki je pod okriljem ministrstva, imela večjo vlogo pri voznih redih, ki so se spremenili, proge po slovenskih krajih pa so si razdelili štirje koncesionarji. Po novem Nomago ne bo več vozil proti obalnim krajem, v času počitnic pa so okrepili število avtobusov do turističnih krajev.

Ker so novosti šele zaživele, o pozitivnih učinkih še ne moremo pisati, a dejstvo je, da je še v soboto, dva dneva pred spremembami vladal kaos na nekaterih turističnih linijah.

Potniki se borijo za prosto mesto na avtobusu: Vsi se neizmerno prerivajo

O gneči in neprijetnostih za potnike je na sončno in toplo soboto poročal upokojeni slovenski novinar Marijan Zlobec, ki je na facebooku objavil fotografijo gneče pred vstopom na avtobus in ironično zapisal: »Kako iz Ljubljane ne pridete na morje«.

Za prosto mesto na avtobusih se ob lepih dnevih pogosto borijo potniki, med vikendi pa tudi študentje in dijaki, ki se odpravljajo domov.

»Zadnji dve leti je izredno težko iz Ljubljane oditi na morje na slovensko obalo, ker je ljudi, če je seveda lepo vreme, preveč, in avtobusov premalo. Prav tako izredno težko je priti z morja nazaj,« nam je svoje izkušnje opisal Zlobec, ki je bil letos dvakrat na enodnevnem izletu na slovenski obali, kamor gre rad, če je le sonce in toplo morje.

Že nekaj časa opaža, da je gneča postala sestavni del potovanja - ne le s karoserijo zabiti primorski avtocesti, temveč tudi na avtobusu samem.

»Discipline ni nobene, vsi se neizmerno prerivajo, najhujše so starejše ženske in upokojenke, večinoma neslovenskega porekla, ki jim je odhod na Obalo za en dan edina možnost kopalnih počitnic. Več kot dva dneva sonca skupaj itak letos še ni bilo,« se priduša, saj je tudi njemu sluz na morju uničila nekaj kopalnih dni, zato se z mislimi že spogleduje proti Aziji in Egiptu.

Ugodne avtobusne povezave še okrepili z dodatnimi prevozi

V času poletja je na avtobusnih prevozih proti turističnim krajem že več let nastajala gneča, vzrok pa so med drugim tudi ugodni avtobusni prevozi, kar opaža tudi upokojeni novinar.

»Čez vikend so 70-odstotni popusti na ceno prevoza, brezplačno za dijake, upokojence, Ukrajince, vedno več je tudi tujih turistov brez osebnih vozil,« našteva.

»Vstop na avtobus je mogoč do zapolnitve prostih mest. Na medkrajevnih linijah je število sedežev in stojišč omejeno, zato voznik lahko sprejme le toliko potnikov, kolikor jih dopuščajo te omejitve. Na ta način lahko zagotovimo varnost vseh potnikov,« odgovarjajo v Arrivi.

Razmere bi se z letošnjim julijem lahko vsaj nekoliko uredile. DUJPP je napovedal uvedbo dodatnih avtobusnih povezav med Ljubljano in Koprom z enournim intervalom, dnevno pa se bo iz Ljubljane do Kopra odpravilo 25 avtobusov oziroma po potrebi bi lahko naročili še dodatni prevoz.

Rezervacija sedežev še ni urejena

Velika težava pa ostaja nemožnost rezervacije sedežev, kar bo naslednji trd oreh, ki ga bosta pristojni ministrstvo in DUJPP morala streti.

»V Sloveniji v sklopu integriranega javnega potniškega prometa trenutno ni rezervacijskega sistema, ki bi potnikom omogočal rezervacijo sedeža na avtobusnem odhodu. Javni prevoz je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom in uporabnicam prevoznih storitev. Ko in če bo naročnik zahteval uvedbo takšnega sistema, bomo to odločitev podprli in jo tudi omogočili,« so za Slovenske novice pojasnili v Arrivi.

Koncesionar Arriva skrbi za bolj obljudene prevoze med poletjem proti Obali in Gorenjski. Kadar zaznajo, da prihaja do povečanega povpraševanja na določeni liniji, v dogovoru z naročnikom omogočijo dodatne odhode avtobusov, pravijo, in dodajo: »Če na določenih relacijah vozi vlak, ki je prav tako vključen v sistem integriranega javnega potniškega prometa, se lahko z vozovnico IJPP potniki na pot odpravijo tudi z vlakom.«

