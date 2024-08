Slovenski turisti na hrvaški obali dobili nenavadne lise po telesu, ki jih pečejo in srbijo (VIDEO)

Skupina slovenskih turistov je med bivanjem v kampu na Murterju na svojem telesu opazila nenavadne lise. Čeprav so nekateri takoj pomislili, da bi lahko šlo za stenice, natančneje hrastove stenice, ki se spustijo z drevesa, je zdravnica za 24ur pojasnila, da bi bila lahko vzrok peščena muha, ki prenaša lišmaniozo.

Zaskrbljeni slovenski turisti so svoje izkušnje z nenavadnimi ugrizi delili v skupini na facebooku Avtokampi. Po njihovem mnenju se madeži, ki so se pojavili, ne le širijo in nabreknejo, ampak tudi strašno pečejo in neverjetno srbijo.

Eden od članov skupine je dejal, da ga je v najeti prikolici že prvi dan nekaj motilo. Sprva so mislili, da gre za stenice, zato so posteljnino temeljito oprali, jo obdelali s paro in uporabili različna sredstva za odganjanje mrčesa. Vendar nič od tega ni pomagalo, ugrizi niso prenehali, ampak jih je bilo vedno več, piki so se začeli širiti.

Družina je obiskala bolnišnico, tam so jim predpisali antibiotike in antihistaminik, kupili so kremo, ki naj bi pomagala. »V četrtek sem pisal svoji zdravnici in je rekla, da gre morda za peščeno muho,« je zapisal na facebooku in pojasnil, da zadeva ni potrjena in da so to za zdaj le ugibanja.

Podobne madeže so dobili sosed in več drugih ljudi v okolici. Repelenti niso pomagali. Ker je bilo stanje nevzdržno, je družina predčasno končala dopust.

Objavili so posnetek teh majcenih žuželk:

Pod objavo na avtokampi.si se je zvrstilo nekaj komentarjev ljudi s podobnimi izkušnjami. Objavljamo jih le nekaj:

• »Mi smo bili tako popikani na taborjenju ob Nadiži. Domačini so rekli, da so to mušice pršice. Neha srbeti in izgine, ko si nekajkrat zapored nekaj vročega pritisneš na pik.«

• »V kampu Brioni smo pred nekaj leti tudi mi bili tako popikani. Predvsem tisti, ki smo imeli postavljene prikolice celo sezono, tudi termin je bil enak, začetek avgusta, in niso bile stenice, ampak neki drugi žužki. Zanimivo, da so bili otroci bolj popikani kot odrasli.«

• »Pred desetletji na Murterju med kampiranjem z lastnim šotorom smo bili deležni takšnih pikov, ki se jih še danes spomnimo. Ob mraku so priletele drobcene, nevidne, prosojno rumenkaste mušice, ki se jih sploh ne vidi. Nismo vedeli, kaj nas pika, oteklina srbenje pa strupena.«

• »Že cel dan berem o tem. Zdaj imam čas, da vam napišem. To niso komarji. Na Rabu jim rečemo papataći. Tudi rek obstaja; dosadan si ko papadać (peščena muha).«

• »Če so se ugrizi pojavili po spanju v gozdu, znajo biti ličinke gozdne stenice. Znak je običajno intenzivno srbenje, piki pa se pojavljajo v velikem številu in koncentrirani okoli predelov, kjer na kožo pritiskajo deli oblek (elastike itd.). Hlajenje in močna doza antihistaminika.«

Ali gre za peščeno muho, bodo bolnikom potrdili zdravniki. Smo pa na Slovenskih novicah nedavno pisali, da v zadnjem desetletju v Sloveniji beležimo porast primerov okužb z virusom lišmenioze. Več v članku: V Sloveniji potrdili trikrat več primerov te nalezljive bolezni, ki jo prenaša peščena muha