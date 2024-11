Slovenski potnik na križarki videl prizor, ki si ga bo zapomnil za vse življenje (FOTO)

Potovanja, četudi skrbno načrtovana, so lahko polna presenečenj. Medtem ko uživamo v udobju in varnosti organiziranega dopusta, pa nas lahko nenadoma presenetijo nepredvidljivi dogodki. Prav to se je zgodilo na potniški ladji MSC World Europa, ko je sredi odprtega morja posadka priskočila na pomoč skupini migrantov v stiski.

Dogodku je bil priča tudi Slovenec, ki je za Slovenske novice povedal, da so bili migranti »sredi ničesar, daleč od kopnega«, zato jim je posadka pomagala.

FOTO: Zaslonski posnetek

Bil je na križarki z mnogo drugimi potniki, ko so v večernih urah pluli proti Barceloni. Začeli so se ustavljati, ker je kapetan v morju zagledal skupino migrantov v čolnu.

»Posadka je pomagala ljudem iz čolna na ladjo. Nati so jih varnostno pregledali, zdravstveno oskrbeli in nahranili,« pravi sogovornik in dodaja, »da se na morju vedno pomaga sočloveku«.

Prebežnike so ločili od ostalih gostov, naslednji dan pa jih je prevzela policija.

FOTO: Zaslonski posnetek

Reševalna akcija je trajala dve uri na odprtem morju, pravi sogovornik. Pri tem ga je navdušilo nesebično ravnanje posadke križarke. »Zgledno so poskrbeli za sočloveka, verjetno rešil življenja in še vedno smo naslednje jutro skoraj točno pripluli v Barcelono.«

Ladjar je potnikom zaupal, da se »pogosto dogaja, da križarke pomagajo ljudem v težavah v morju«. In tudi tokrat se je izkazalo, da zanje tovrstno reševanje ni bilo prvič, saj je vse potekalo gladko. »Kljub logističnim težavam in zamudi pri izkrcavanju so ljudje bili zadovoljni in mirni. Najprej sočlovek in potem ostalo. To je ta 'skupnost morjeplovcev' najboljši gostje, ljudje ...«.