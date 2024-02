Pater Marjan Vogrin, ki je vrsto let preživel v minoritskem samostanu sv. Frančiška v Piranu, se je ob duhovnem in zgodovinskem, arhivarskem in še katerem delu navdušil nad športnim ribolovom. Uveljavil se je celo v krogu piranskih športnih ribičev Ribiškega društva Oradela, zdaj pa je v samostanu na Ptuju. Pred 10 leti je z enim naših najboljših športnih ribičev, Pirančanom Danilom Torejem, in s prijatelji iz društva prvič povabil redovnike minorite iz slovenskih samostanov na Obalo na ribolov. Danilo Torej pri tehtanju desetkilogramskega zmagovitega ulova. FOTO: RD Oradela Frater je prepoz...