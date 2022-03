Slovenski kirurg, ki opravlja operacije potrditve spola: Tu ni prostora za napake

A preden je sam opravil prvo, je mnogo let sodeloval z drugimi kirurgi, s svojimi mentorji v tujini, največkrat v Trstu in Beogradu. Z nami je spregovoril o dolgi poti, ki jo prehodi človek, ki se odloči za potrditev spola, in poudaril, kako pomembna je v času tranzicije podpora bližnjih. Preberite intervju na onaplus.si.