Slovenski izdelek v Italiji veliko cenejši

Nedavno razkritje razlik v cenah izdelkov v Sloveniji in Italiji je vznemirilo slovenske potrošnike, zadnje čase pa prah dvigujejo tudi opažanja t. i. skrčflacije. Ta pomeni manjšo embalažo z okrnjeno količino izdelka, medtem ko cena ostane enaka ali se celo dvigne. Tega kupci večinoma ne opazijo, saj trgovci to počnejo prikrito, brez posebnih označb.

Slovenski potrošniki se zaradi tega vse pogosteje odločajo za nakupovanje v sosednjih državah, kjer je marsikateri izdelek veliko cenejši. Mnogi se enkrat na mesec odpravijo čez mejo, kjer nakupijo večje količine živil, čistil in drugih dobrin, pri lokalnih trgovcih pa nakupujejo le izjemoma.

Cena soli sprožila ogorčenje

Eden od izdelkov, ki so pri vzhodnih sosedih bistveno cenejši, je tudi piranska sol, kar je na družbenih omrežjih sprožilo val ogorčenja. Gre za ponos Primorske, ki se z lastnimi solinami ponaša že vse od karolinške dobe (okrog leta 800), prvič pa so bile izrecno omenjene v Piranskem statutu iz leta 1274. Zato ne preseneča, da se ljudje počutijo izdane. A vendar za razliko v ceni niso odgovorni pri podjetju Piranske soline, gre za nelojalno trgovsko prakso trgovskih posrednikov, na katere sečoveljsko podjetje ne more vplivati.

Piranske soline so omenjene že v Piranskem statutu iz leta 1274. FOTO: Tomi Lombar

Dotični izdelek, ki je zmotil slovenske potrošnike, je tradicionalna nerafinirana morska sol. Cena za kilogram pri slovenskem trgovcu, ki se sicer oglašuje kot nizkocenovnik, znaša 2,19 evra. Enak znesek je naveden na spletni strani solin. V sosednji Italiji boste za isti produkt, v enaki embalaži, odšteli več kot evro manj, stane namreč zgolj 1,16 evra.

To ni edini slovenski izdelek, ki ima nižjo ceno pri naših zahodnih sosedih. Tudi radenska je cenejša za več kot 0,30 evra, za nekatere druge dobrine pa tam kupci odštejejo kar polovico manj. Oljčno olje, čipsi, dezodoranti so le nekateri od primerov.

Razumejo jezo kupcev

Pri Piranskih solinah so sporočili, da se na slovenski in italijanski trg umeščajo prek distributerjev. Zatrjujejo, da so njihove cene izdelkov tako za slovenski kot italijanski trg enake, odgovornost za nižjo ceno naj bi tako nosili distributerji, ki nekaterim italijanskim trgovcem sol iz Sečovelj prodajajo po ceni, nižji od nabavne.

Razlog, zakaj bi italijanske prodajalne na trgovskih policah ponujale piransko sol po nižji ceni od nabavne, je po besedah direktorja Piranskih solin Klavdija Godniča menda povsem jasen, in to je – vaba za slovenske potrošnike.

»Žal do tovrstne nelojalne prakse pri italijanskih trgovcih prihaja z namenom pridobivanja slovenskih kupcev, ki seveda poleg teh artiklov nato kupijo še izdelke iz preostalega programa, kjer trgovec posluje po normalnih pogojih,« pojasnjuje Godnič.

»Razumemo ogorčenje slovenskih kupcev,« dodaja, »vendar pa žal na končne cene izdelkov nimamo vpliva in tudi nam ni v interesu, da se naši izdelki prodajajo pod nabavno ceno. Tovrstna praksa se dogaja pri izdelku tradicionalna morska sol, medtem ko imajo izdelki piranska sol in solni cvet tudi pri italijanskih trgovcih podobno ceno kot pri slovenskih.«