Slovenski gostinci v slabi situaciji: ljudje se obrnejo, ko jih prosijo za potrdilo

Z začetkom tedna je začel veljati odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, ki ponudnikom gostinskih in turističnih storitev narekuje, da morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu potrošnike obvestiti o nujnosti izpolnjevanja PCT-pogojev v prostorih izvajanja dejavnosti in da morajo spoštovanje tega pogoja preverjati pred vstopom v prostor.Na twitterju se je oglasil eden od ponudnikov turističnih namestitev, ki je objavil sporočila neke gostje. Ta je zaradi novih pravil bivanje odpovedala. Sprva je vprašala, ali bodo pogoj PCT preverjali, ko pa je dobila pritrdilen odgovor, je sporočila, da jih »v tem primeru žal ne bo«. Ponudnik je medtem vsem javno sporočil, da takšnih gostov ne potrebujejo.Pri Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS) smo preverili, ali ponudniki turističnih namestitev poročajo o povečanju števila odpovedi rezervacij zaradi preverjanja PCT. Zanimalo nas je tudi, kako se z novimi pravili soočajo gostinci. »Na podlagi informacij s terena, od naših članov, je razvidno, da ponudniki beležijo zmanjšan obisk zaradi preverjanja pogoja PCT predvsem v gostinskih lokalih in bazenih. Določen delež gostov se namreč obrne, ko je predstavljen pogoj PCT za vstop v obrat,« pojasnjujejo.A kot dodajajo, to ni edina težava, s katero se soočajo gostinci. »Če dodamo še zmanjšane kapacitete zunanjih gostinskih lokalov zaradi predpisane trimetrske razdalje med mizami, je na dlani zmanjšan obisk zaradi zahtevanih pogojev. To še dodatno krepi naše mnenje, da bi morala biti turistična dejavnost upravičena do ukrepa pomoči v obliki skrajšanega delovnega časa,« so prepričani.Tisti potrošniki, ki niso cepljeni ali niso preboleli covida 19 v zadnjih šestih mesecih, morajo v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi ter pijač, imeti dokazilo o negativnem rezultatu testa na novi koronavirus s PCR-testom, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali s hitrim antigenskim testom, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.Potem ko je Nijz v petek objavil in isti dan tudi umaknil objavo aplikacije, ki bi gostincem in organizatorjem dogodkov omogočila preverjanje evropskih digitalnih covidnih potrdil, so šli v pripravo nove tovrstne aplikacije, je danes pojasnilz Nijz. Ta je že v fazi testiranja, ni pa še jasno, kdaj bo na voljo uporabnikom.