Nasprotnik cepljenja umrl zaradi covida-19

dni je bil v umetni komi.

Cepiti se ali ne cepiti se, to je eno najbolj vročih vprašanj letošnjega leta, med nasprotniki in zagovorniki pa se vnemajo prave vojne. Številni nasprotniki cepljenja so prepričani, da covid-19 sploh ne obstaja: mednje je spadal tudi BritanecŠtiriintridesetletni trener nogometa je mnenje spremenil, ko je sam staknil trenutno najbolj aktualno bolezen. Za nameček se je ta še zapletla, zaradi česar je pristal v bolnišnici na respiratorju. Tik pred odhodom v bolnišnico je na družabnih omrežjih objavil fotografijo pozitivnega testa na covid-19 ter poleg zapisal, da se počuti, kot da bi ga zadel tovornjak. Pritoževal se je nad mrzlico, ki da ga trese, ter oznanil, da ima visoko vročino. Dodal je, da se počuti »huje kot kadar koli v življenju in da čuti, da se vse skupaj še slabša«, tiste, ki so ga dobro poznali, pa presenetil z izjavo, da je bolezen resnična.Preden so ga v bolnišnici Bradford Royal Infirmary pred dvema tednoma dali v umetno komo, je prijateljem menda dejal, da si »želi, da bi šel po svoj šus«, vendar je bilo za cepljenje že prepozno. Po dveh tednih v bolnišnici je v ponedeljek umrl. Kot je pokazala obdukcija, je smrt povzročil prav covid-19 oziroma njegove posledice.Še preden je z njim postalo zares hudo, naj bi se mladi očka odločil, da bo svetu razkril, da je naredil napako. Zdravnica dr.je na družabnem omrežju objavila njegovo fotografijo v kisikovi maski in priklenjenega na ventilator. »Matthew mi je dovolil, da objavim njegovo zgodbo. Štiriintridesetletnik, nogometni trener in oče. Zagreti nasprotnik cepljenja, dokler ni staknil covida-19. Če bi lahko zavrtel čas nazaj, bi ga. Naši najhujši bolniki so necepljeni in stari pod 40. Matthew se bori za življenje. Rešite svoje življenje,« je zapisala zdravnica, a njena objava ni utišala teoretikov zarot. Komu verjeti, pa presodite sami.