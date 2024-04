To so teme, o katerih bi prebivalci želeli glasovati na referendumih

V anketi, ki jo je Mediana izvedla za medijsko hišo Delo med 26. in 28. marcem, so 510 polnoletnih prebivalcev, ki predstavljajo reprezentativni vzorec za Slovenijo, spraševali, katere od predlaganih tem se jim zdijo primerne, da se o njih odloča na referendumu. Zanimalo jih je načelno stališče, ne konkretno vprašanje, kot so ga postavili pobudniki.

Največ sodelujočim v poizvedbi, 69 odstotkom, se zdi prav, da o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja svoje prepričanje izrazijo volivci. Nekaj manj, 67 odstotkov, jih meni, da je uporaba konoplje v medicinske namene zadeva, o kateri naj se opredeli ljudstvo, 64 odstotkov pa tako vidi tudi vprašanje o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge.

Nekateri predlogi so že na prvi pogled nedopustni. Vprašanje o zaupanju vladi se večini ne zdi primerno. Večina je bila za superreferendumski dan.

Več kot polovica se strinja, da so primerne teme za referendume tudi vprašanja o gradnji drugega bloka nuklearke (58 odstotkov), o spremembi volilne zakonodaje z uvedbo preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah in o nastanitvah nezakonitih prebežnikov v Sloveniji (po 53 odstotkov).

Energetski zakon, ki omejuje uporabo peči na drva in plinske peči v novogradnjah v določenih naseljih, se zdi ustrezna materija za referendum za 44 odstotkov respondentov, za 45 odstotkov pa ne.

Preostali dve – o zaupanju vladi in uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnosti nekdanje SFRJ – se večini ne zdita za referendum.

9 pobud je bilo do zdaj vloženih.

Nekateri predlogi so, kot opozarjajo pravniki, že na prvi pogled nedopustni, saj bi se volivci izrekali o zadevah, ki sploh niso v pristojnosti parlamenta, kot sta zaupanje vladi in nastanitev migrantov.

Glede same izvedbe se dobrih 66 odstotkov vprašanih zavzema za uvedbo superreferendumskega dne, še več, dobrih 72 odstotkov, pa jih podpira zamisel, da bi potekali skupaj z evropskimi volitvami.