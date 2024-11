Marta Kos stopničko bližje bruseljski komisarski ekipi

Predstavniki političnih skupin v odboru Afet so po dopoldanskem približno triurnem zaslišanju podprli kandidaturo Marte Kos za komisarko za širitev unije, so sporočili iz Renew.

Za njeno imenovanje so po neuradnih informacijah poleg koordinatorja liberalcev glasovali še predstavniki desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D), Zelenih in skrajno desne skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ki imajo skupaj 59 od 79 članov Afeta. Potrebovala je podporo skupin z najmanj 51 člani.

Preostale tri od skupno osmih skupin je medtem po neuradnih informacijah niso podprle. To so skupina Evropske levice ter skrajno desni skupini Domoljubi za Evropo in Evropa suverenih narodov.

Bolgarski evroposlanec Ilhan Kjučjuk je v imenu Renew po potrditvi sporočil, da so pred Marto Kos zahtevne naloge, če želi preseči zastoj v širitvi. Izpostavil je vrnitev zaupanja držav kandidatk, pa tudi držav članic Unije.

»Menim, da je Marta Kos s svojimi bogatimi izkušnjami in z razumevanjem dinamike prava oseba za ta položaj,« je poudaril.

Na zaslišanju zelo dosledna in jasna

Po oceni politične skupine S&D je bila Kosova na zaslišanju zelo dosledna in jasna, »predana je našim vrednotam in zahtevam, zato jo podpiramo«, je izjavil španski evroposlanec Nacho Sanchez Amor. Ocenil je, da je pokazala veliko predanost in je očitno primerna za vodenje resorja za širitev, »sploh če primerjamo preteklo obdobje z Varhelyijem, ki je bilo popolna katastrofa«, je dodal.

Kandidatka za komisarko Marta Kos je bila dobro pripravljena na zaslišanje v Evropskem parlamentu in ve, o čem govori, zavzema se za širitveni proces, ki temelji na vladavini prava, je podporo Zelenih na X utemeljil predstavnik te politične skupine Thomas Waitz.

Kosova je še pred potrditvijo ocenila, da je bila razprava na zaslišanju produktivna, vprašanja evropskih poslancev pa so bila povezana z resorjem, kar je dobro.

»Imam svoje čevlje in v njih bom hodila,« pa je odgovorila na novinarsko vprašanje, kako se bo znašla v čevljih dosedanjega komisarja za širitev Oliverja Varhelyija.

Parlamentarni preizkus jih je uspešno prestalo 17

V Evropskem parlamentu v Bruslju se danes nadaljujejo zaslišanja komisarskih kandidatov. Doslej jih je parlamentarni preizkus uspešno prestalo 17 od skupno 26. Evroposlanci so dodatna pojasnila zahtevali zgolj od Varhelyija, ki je kandidat za komisarja za zdravstvo in dobrobit živali.

Na koncu bo moral novo komisarsko ekipo pod vodstvom Ursule von der Leyen parlament podpreti še na plenarnem zasedanju. Glasovanje je predvideno konec novembra, tako da bi lahko nova komisija mandat nastopila 1. decembra.