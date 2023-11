Slovenskega funkcionarja ustavila policija: alkotest ga je odnesel s položaja

Generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge na notranjem ministrstvu Gregor Hudrič je zaradi vožnje pod vplivom alkohola podal odstopno izjavo. Policisti so prekršek po preizkusu alkoholiziranosti ugotovili v nedeljo, so na vprašanje STA odgovorili z notranjega ministrstva.

Hudriča so policisti ustavili v kraju Potoki v bližini Jesenic, vozil pa je službeno vozilo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,01 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka nad zakonsko dopustno mejo.

Z notranjega ministrstva so za STA sporočili, da Hudrič »obžaluje svoje dejanje in zanj prevzema polno odgovornost, zato je ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju podal odstopno izjavo in ne glede na ugotovljeno nizko stopnjo tako zaščitil svojo integriteto in integriteto ministrstva«.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo vladi predlagal Hudričevo razrešitev in predlagal vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge.

Hudrič je bil na tem položaju od februarja letos, ko je bil imenovan Poklukar.

Pretekli teden se je Hudrič pred svetovnim dnevom spomina na žrtve prometnih nesreč sicer udeležil prireditve ob 10. obletnici umestitve osrednjega spomenika žrtvam prometnih nesreč na ljubljanskih Žalah. Ob tem je izpostavil, da promet in cesta napak ne oproščata, dovolj je zgolj trenutek in življenje se lahko posamezniku popolnoma spremeni.

Hudrič je zadnji v vrsti funkcionarjev, ki so letos vozili pod vplivom alkohola

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so aprila koprskemu podžupanu Janezu Starmanu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Županu Alešu Bržanu je ponudil odstop, a ga ta ni sprejel. Oktobra pa so policisti med vožnjo ustavili generalnega državnega tožilca Draga Šketo. Ker so mu namerili 0,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (dovoljena meja je 0,24 miligrama na liter), je odstopil s položaja.