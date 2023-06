Slovenske železnice podpisale pogodbo za nakup 20 novih potniških vlakov

Direktorica SŽ-Potniški promet Darja Kocjan in predstavnik skupine Stadler Željko Davidović sta ob navzočnosti premierja Roberta Goloba podpisala pogodbo za nakup 20 novih potniških vlakov. Nekaj manj kot 150 milijonov evrov vreden posel bo po navedbah SŽ omogočil dodaten dvig kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu.

Nove potniške garniture švicarskega proizvajalca Stadler imajo dizelski pogon z možnostjo naknadne elektrifikacije. Pogodbena vrednost je 148,3 milijona evrov, prve dobave pa so predvidene za leto 2025.

Slovenske železnice (SŽ) so prvo fazo prenove voznega parka sklenile septembra lani, ko so prevzele zadnjega od 52 novih Stadlerjevih vlakov. Odtlej po slovenskih tirih vozi 21 enopodnih električnih vlakov flirt, deset dvopodnih električnih vlakov kiss in 21 enopodnih dizelskih vlakov flirt.

