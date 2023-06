Bralec Dani se jezi nad Slovenskimi železnicami: Pozabili na starejše in invalide

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Dani, in sicer zaradi »nonšalance Slovenskih železnic oziroma ŽP Ljubljana«, kot je sam zapisal. Jezi ga, da dvigalo pri tiru 1 na železniški postaji Ljubljana ne deluje že več kot teden dni.

»Slovenske železnice na opozorila in pritožbe potnikov ne odgovarjajo, dvigala pa preprosto ne popravijo. Starejši par s kovčki sploh ni mogel dostopiti do podhoda železniške postaje. Prav tako je dostop popolnoma onemogočen ljudem s posebnimi potrebami, invalidom, staršem z vozički ipd., za kar pa je železnicam očitno popolnoma vseeno.« Tako je svoje opažanje zapisal razočarani bralec Dani.

Za pojasnilo smo se obrnili na Slovenske železnice, kjer so nam pojasnili, da na dvigalu postaje v Ljubljani potekajo vzdrževalna dela. »Na dvigalu, lokacija železniški podhod – jug je moral upravljavec zaradi dotrajanosti izvesti večja vzdrževalna dela in ga posledično tudi izklopiti iz obratovanja, predvidela vzdrževalna dela so potekala od 11. 5.– 22. 5.2023. Po ponovnem zagonu dvigala in pregledu akreditiranega kontrolnega organa se je na dvigalu odkrila še ena napaka, ki se je odpravila z dnem 24. 5. S tem dnem dvigalo normalno obratuje.«

Obljubljajo pomoč varnostnika, ta pa nikoli na razpolago

Bralec je opozoril tudi na težavo z varnostnikom, na katerega pomoč se menda sklicuje podjetje SŽ. »Ob dvigalu ni opaziti nobenega varnostnika, prav tako v okolici dvigala ni nikjer jasno objavljeno, kako naj bi človek varnostnika sploh kontaktiral. Poleg tega mi ni jasno, kako naj bi varnostnik pomagal pri prenašanju človeka na invalidskem vozičku, dojenčka v vozičku ipd. Še več, uporaba dvigala je prepovedana za kolesarje. Ves čas pa se dogaja, da mladi in povsem zdravi ljudje, ki se jim s kolesom pač ne ljubi po stopnicah, dvigalo vseeno uporabljajo, tako da ni čudno, da so okvare stalen pojav. O kakšnem varnostniku, ki bi objavljeno prepoved nadziral, ni ne duha ne sluha,« se priduša bralec.

Na zapisano so nam iz podjetja odgovorili, da prisotnost varnostnika ni mišljena kot stalna. Varnostna služba na postaji Ljubljana opravlja redne obhode tudi v podhodu Ljubljana, v kolikor opazijo nepravilnosti, ga pozorijo. »Žal pa varnostniki ne morejo biti stalno prisotni v podhodu Ljubljana, ker pokrivajo z nadzorom tudi ostali del postajnega območja,« odgovarjajo na očitke iz SŽ.

Ob tem tudi pojasnjujejo, da lahko invalidi ali kdorkoli, ki potrebuje pomoč, pokličejo na telefonsko številko, ki je izobešena na več lokacijah v podhodu.

