Slovenske Marije so v povprečju stare 72,4 let

Minil je letošnji praznik Marijinega vnebovzetja, ko so praznovale številne Slovenke godovni dan. Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o imenih slovenskih žensk, kjer je med drugim zapisano, da je najpogostejše ime prebivalk Slovenije in tudi vseh statističnih regij v Sloveniji, še vedno Marija.

Do leta 1968 je bila tudi najbolj priljubljeno ime za novorojenke. Danes pa so Marije v povprečju stare 72,4 let. Ženske po imenu Marija so skromne, odgovorne in čustvene osebe.

Marija je še najpogostejše žensko ime med prebivalkami Slovenije, vendar je Marij vsako leto manj.

Na začetku letošnjega leta je imelo to ime v svojem osebnem dokumentu vpisanih 44.645 žensk. Številne med njimi pa verjetno v vsakdanjem življenju kličejo tudi z eno izmed različic tega imena (Micka, Marinka, Marička, Mica, Meri …).

Vsaka 24. prebivalka Slovenije je Marija

Tako je tačas vsaka 24. prebivalka Slovenije Marija. Število žensk z imenom Marija se je v zadnjih 15 letih vsako leto zmanjšalo za približno 1.700. Od leta 1971 do začetka 2024 je upadlo za 98.000.

Čeprav jih je čedalje manj, je ime še vedno tako pogosto, da na vrhu lestvice ženskih imen še nekaj let ni moč pričakovati sprememb. Največ sedaj živečih žensk Marija je bilo rojene do leta 1968. V naslednjem letu je zdrsnilo na 2. mesto, med prebivalkami, rojenimi v letu 1970, pa na 5. mesto.

Sledila so krajša imena Marije oz. njene izpeljanke kot so Maja, Mojca, Maša in Mija. Od osamosvojitve Slovenije se letno rodi 8–26 deklic z imenom Marija, v zadnjih treh letih so starši dali ime Marija vsega 30 otrokom. Drugo najpogostejše ime v Sloveniji je Ana. V Sloveniji ima ime Ana 22.566 žensk.