Slovenska strokovnjaka napovedala, kaj se bo zgodilo do pomladi

Trampuž vztraja pri 80 odstotkih precepljenosti

Novicam o cepivu kar ni videti konca. Medtem ko so strokovnjaki v izraelskih in katarskih študijah odkrili, da imunost po cepljenju s cepivom Pfizer po dveh mesecih popusti, a še vseeno ščiti pred hudim potekom bolezni , naj bi naša posvetovalna skupina sklenila, da bodo našim zdravnikom priporočili, da pr ednostno pred vektorskimi cepivi uporabijo prav cepiva mRNA. Gre za cepiva proizvajalcev Pfizer in Moderna. V petek so v informativni oddaji na RTV Slovenija razkrili, da je v naših skladiščih še več kot 720 tisoč odmerkov cepiva, od tega več kot pol milijona odmerkov cepiva Pfizer.Čeprav so nekateri prepričani, da bi bila odločitev, da se vektorska cepiva uporabi le na željo posameznika, slaba informacija za tiste, ki so se že cepili s cepivom proizvajalcev Janssen in Astrazeneca,s Kemijskega inštituta pravi, da je odločitev posvetovalne skupine, ki je za zdaj še neuradna, smiselna in da se je o tem govorilo že kar nekaj časa. »Cepiva so varna in so najboljši približek temu, da se okužimo z virusom brez simptomov,« je dejal v Odmevih.Na vprašanje novinarke, ali so bili cepljeni poskusni zajčki, pa je odvrnil, da je bilo cepljenih več milijard ljudi in da še nobeno cepivo ni bilo uporabljeno v takšni meri. Omenil je, da vse stranske učinke, ki jih sproža cepljenje, povzroča tudi sama okužba z virusom, a da so pri okužbi posledice lahko hujše. »Ta cepiva so prešla vse klinične študije. Imamo vse statistične podatke in tudi pri nas se kaže, da so po bolnišnicah tisti, ki niso bili cepljeni.« Na vprašanje, kako dolgo bo zaščita po cepljenju delovala, nima odgovora, pritrjuje pa, da se v določenem odstotku okužijo tudi cepljeni, a ti zbolijo v blažji obliki. Potolažil je tudi vse tiste, ki so se že cepili z vektorskimi cepivi, in dodal, da so tudi ta cepiva dobra in da smo se s temi cepivi cepili, ker ni bilo drugega, a glede na to, da je na zalogi dovolj cepiva mRNA, meni, da je bolje, da se v nadaljevanju prednostno cepi s temi cepivi. »V Sloveniji smo imeli več, par tragičnih primerov po cepljenju z vektorskimi cepivi, zato je prav, da se cepimo s cepivi mRNA.«Sicer pa je zanimanje za cepljenje v Sloveniji upadlo. Jerala pravi, da ne ve, kako bi lahko še prepričali tiste, ki so se odločili, da se ne bodo cepili. »Bojim se, da tistih, ki so se odločili, da se ne bodo cepili, ne bomo prepričali. V zadnjem času je zbolelo tudi nekaj nasprotnikov cepljenja, ki imajo hujši potek bolezni.« Meni še, da se bo spomladi pandemija končala, če bo prišlo do precepljenosti ali ne. »Glede na to, da je delta zelo kužna, se bo do pomladi vsak srečal s tem virusom, ali prek cepiva ali pa prek okužbe. To pomeni, da se bomo prekužili. Cepljenje bo morda ostalo priporočljivo za starejše, za povprečno populacijo pa verjetno ne bo potrebno,« je še dejal.Da je treba vztrajati in precepiti 80 odstotkov ljudi, pa vztraja slovenski infektolog v Nemčiji, ki so ga gostili v oddaji 24ur zvečer. »Da bi zmanjšali smrtnost, smo najprej cepili starejše, zdaj pa moramo cepiti še mlajše, da se virus ne bo širil naprej,« je dejal in dodal, da bi se morali cepiti tudi s tretjim odmerkom. »Slej kot prej se bo vsak, ki se ne bo cepil, okužil in mnogi med njimi bodo tudi umrli ali pa imeli težek potek bolezni. Okužijo se lahko sicer tudi cepljeni, vendar pa ti ne bodo imeli težjega poteka bolezni.«O stranskih učinkih cepljenja je dejal, da so ti izjemno redki in da je virus zelo nevaren ter da je možnost zapleta po okužbi večja kot po cepljenju. Dodal je še, da ne razume zarote, ki se je ustvarila proti cepivu.