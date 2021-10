Neuradno: Beovićeva o tem, katera cepiva po novem priporoča

Vektorska cepiva le ob podpisanem soglasju tistega, ki se cepi

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ pod vodstvom infektologinjeje po neuradnih informacijah STA na četrtkovem sestanku sprejela odločitev, da priporoča prednostno uporabo mRNK cepiv pred vektorskimi. Vektorska cepiva bi po priporočilih skupine v Sloveniji še vedno uporabljali, a le na željo posameznika.Odločitev naj bi člani skupine po informacijah STA sprejeli na podlagi podatkov o redkih neželenih dogodkih in večji učinkovitosti mRNK cepiv. V Sloveniji sicer uporabljamo mRNK cepiva podjetij Pfizer/BioNTech in Moderne ter vektorska cepiva podjetij AstraZeneca in Janssen. Cepljenje s cepivom Janssen je sicer po smrti mlajše bolnice, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s tem cepivom, v Sloveniji začasno prekinjeno.Po študiji ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), je cepivo Moderne namreč 93-odstotno učinkovito pri preprečevanju hospitalizacij zaradi covida-19, cepivo Pfizerja 88-odstotno, cepivo Johnson & Johnsona pa 71-odstotno. Študija CDC je od marca do avgusta zajela več kot 3600 hospitaliziranih odraslih oseb, ki sicer niso imeli oslabljenega imunskega sistema.Po poročanju TV Slovenija posvetovalna skupina za cepljenje tako priporoča, da se vektorska cepiva uporabljajo samo ob podpisanem soglasju tistega, ki se cepi. Podobno bo veljalo za Moderno, v primeru uporabe za mlajše od 18 let, poroča TV Slovenija.Zapisnik skupine uradno sicer še ni potrjen. Z ministrstva za zdravje so za STA sporočili, da je minister za zdravjedanes poklical vodjo posvetovalne skupine Bojano Beović, ki ga je seznanila, da usklajevanja skupine še potekajo. Ko bodo zaključki znani, predvidoma v začetku naslednjega tedna, bosta Poklukar in Beovićeva javnost seznanila z ugotovitvami, so še navedli na ministrstvu.Razprava skupine o potencialni omejitvi cepljenja z vektorskimi cepiv v Sloveniji je sledila smrti mlajše ženske, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s cepivom proizvajalca Janssen. Bolnica je po neuspešnem zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana umrla minulo sredo, dokazovanje neposredne povezave med cepljenjem in zapleti pa je stvar nadaljnjih postopkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).