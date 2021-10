Ste cepljeni s cepivom Pfizerja? Za vas nimamo najboljših novic

Finske zdravstvene oblasti so danes sporočile, da moških, mlajših od 30 let, ne bodo več cepile s cepivom proti covidu 19 ameriškega podjetja Moderna. S tem sledijo drugim nordijskim državam, ki so zaradi redkega stranskega učinka vnetja opustile cepljenje mlajših moških s tem cepivom. Pred tem so se za podoben ukrep v sredo že odločile Švedska, Norveška in Danska. Glede na nedavno študijo štirih nordijskih držav je pri cepivu Moderna za mlajše od 30 let povečanonevarnost miokarditisa, vnetne bolezni srčne mišice, ter perikarditisa, ki je vnetje osrčnika. Evropska agencija za zdravila (Ema) je sicer poleti odobrila uporabo Moderne tudi za najstnike. Dve študiji kažeta na zmanjšano imunost po dveh mesecih Medtem pa študiji iz Izraela in Katarja, v sredo objavljeni v medicinski reviji New England Journal of Medicine, nakazujeta, da imunost po cepljenju s cepivom Pfizerja popusti po dveh mesecih, čeprav da je zaščita pred hudim potekom bolezni še naprej močna. O tem poroča celo CNN. Izraelska študija je zajela 4800 zdravstvenih delavcev in pokazala, da se raven protiteles po dveh odmerkih cepiva hitro zmanjša, zlasti pri moških, osebah, starejših od 65 let, in pri osebah z oslabljenim imunskim sistemom. Študija še omenja, da je zaščita močnejša pri prebolevnikih. V študiji iz Katarja so proučevali dejanske okužbe med visoko precepljenim prebivalstvom zalivske države, kjer so večinoma cepljeni s Pfizerjevim cepivom. Kako je pri nas? Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ bo do konca tedna sprejela odločitev o nadaljnjem poteku cepljenja z vektorskimi cepivi, med drugim torej tudi o tem, ali ga bodo omejili na nekatere starostne skupine. To je za STA dejla vodja skupine Bojana Beović. Vsaj do takrat tako v veljavi ostaja začasna ustavitev cepljenja s cepivom janssen.

