Slovenska osebna biometrična izkaznica nagrajena kot najboljša v Evropi

Strokovna komisija mednarodnih strokovnjakov s področja varnostnih tiskovin in identifikacijskih dokumentov je na konferenci v Abu Dabiju slovenski biometrični izkaznici podelila nagrado za najboljšo novo nacionalno osebno izkaznico za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

»Nova osebna izkaznica predstavlja skupen dosežek ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za javno upravo in pogodbenega proizvajalca Cetis,« so zapisali. Mednarodno priznanje za najboljšo osebno izkaznico je po njihovih navedbah nagrada za skupno prizadevanje pri izdelavi izjemno zahtevnega slovenskega dokumenta, ki predstavlja vrhunec obstoječe tehnologije na tem področju.

Tehnična dovršenost

Kot so pojasnili, z vsakoletnim podeljevanjem te ugledne mednarodne nagrade neodvisni strokovnjaki priznavajo izjemne dosežke in tehnično dovršenost dokumentov ter rešitev za osebno identifikacijo ali potovalni dokument, s čimer promovirajo primere najboljših praks v regiji.

Po skoraj 24 letih so 28. marca 2022 v Sloveniji začeli izdajati nove biometrične osebne izkaznice. »Osebne izkaznice predstavljajo pomemben korak k sodobnim digitaliziranim storitvam v Republiki Sloveniji, saj omogočajo varno in zanesljivo elektronsko identifikacijo in podpisovanje,« so dodali na ministrstvu. Navdihujejo jo slovenski simboli, narava, zgodovina, kultura in šport, zagotavlja pa 34 varnostnih elementov, so še razložili.

S priznanjem za najboljšo novo nacionalno osebno izkaznico so bili poleg Slovenije letos nagrajeni tudi Združeni Arabski Emirati.

