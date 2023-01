Že imate biometrično osebno izkaznico? Znano, kdaj jo boste lahko uporabili za obisk zdravnika

Od konca marca lani upravne enote izdajajo biometrične iziroma elektronske osebne izkaznice (eOI). Te so od dosedanje dražje za dobrih deset evrov in vsebujejo tudi čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, torej podoba obraza s fotografijo v treh različnih tehnikah izdelave in dva prstna odtisa. Pristojni so kot eno od prednosti nove osebne izkaznice večkrat izpostavljali, da bomo z njo lahko nadomestili zdravstveno izkaznico, a se to kljub večkratnim napovedim še ni zgodilo. Zdaj je znano, da bo za obisk zdravstvenih ustanov in nenazadnje tudi lekarn novo osebno izkaznico uporabiti od aprila dalje.

»Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije načrtujemo, da bomo državljani lahko eOI uporabljali v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) od aprila 2023 dalje. To pomeni, da bomo lahko z eOI uveljavljali zdravstvene storitve na popolnoma enak način kot prej,« so nam pojasnili na zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Kartica zdravstvenega zavarovanja omogoča pravice pri obisku zdravnika, lekarne, optika in ostalih izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov...

Nova elektronska osebna izkaznica. FOTO: MNZ

»ZZZS je pristopil k razvoju rešitev za uvedbo eOI v sistem kartice zdravstvenega zavarovanja že v mesecu marcu 2022, ko je Ministrstvo za notranje zadeve začelo z izdajanjem izkaznic. Pri tem sodelujemo z dvema ministrstvoma - MNZ in MJU, ki izvajata potrebne aktivnosti tudi na svoji strani. ZZZS je lahko pričel z razvojem rešitve šele po prejemu vseh potrebnih tehničnih specifikacij, ki pa jih od MJU nismo prejeli ob začetku izdaje nove eOI lani marca, kot smo pričakovali, ampak precej pozneje. Zato se je zamaknil tudi dogovorjeni osemmesečni rok za uvedbo. Zaradi težnje k razvoju kvalitetnih in zanesljivih rešitev, ki ne bodo povzročale težav pri uporabi eOI v sistemu KZZ pri izvajalcih zdravstvenih storitev, načrtujemo, da bomo rešitev uporabe eOI v sistem KZZ uvedli aprila 2023. O tem bomo v teh dneh obvestili tudi vse naše pogodbene izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov, torej preko 2.200 pravnih subjektov,« so nam pojasnili na ZZZS.

Staro zdravstveno kartico lahko še vedno uporabljate

Kljub temu, da bi čez tri mesece že lahko imeli aktivirano zdravstveno izkaznico na novi osebni, pa staro lahko še vedno uporabljate. »Državljani se bomo lahko sami odločili, ali bomo ob obisku zdravnika, lekarne, optika in ostalih izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov, uporabili le eOI, KZZ ali pa oba dokumenta,« pojasnjujejo.

Če že imate biometrično izkaznico in želite, da vam bo predvidoma aprila na njej delovala še zdravstvena izkaznica, se vam ni treba ponovno oglasiti na upravni enoti. Kot zagotavljajo na ZZZS uporabnikom oz. državljanom ne bo treba pred prvo uporabo eOI v sistem KZZ ničesar storiti.

FOTO: MNZ

Z novo osebno izkaznico lahko tudi elektronsko podpisujete dokumente

Nova osebna izkaznica bo poleg identifikacijskih in zdravstvenih storitev omogočala oz. že omogoča tudi elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Imetniki nove osebne izkaznice si lahko naložijo mobilno aplikacijo e-Osebna, ki »omogoča enostavnejšo uporabo«.

Kot pravijo na MNZ, to ne pomeni, da nadomešča osebno izkaznico v pomenu identifikacijskega, potovalnega dokumenta ali dokazila o državljanstvu, temveč nadomešča čitalnik in namensko programsko opremo in jo je mogoče uporabiti za namen e-poslovanja oz. je na kartici nameščeno digitalno potrdilo, s katerim lahko elektronsko podpisujete dokumente, saj je podpis na elektronski izkaznici enakovreden lastnoročnemu podpisu.