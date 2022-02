Ste siti iskanja PCT in osebne izkaznice? Naložite si to brezplačno aplikacijo

Ali greste kdaj v trgovski center oziroma na kosilo v vašo priljubljeno restavracijo? Potem ste na vhodu najverjetneje že kdaj morali izkazati pogoj PCT. Ko tega pokažete, je treba varnostniku oziroma redarju dokazati še svojo identiteto. Telefon držite v roki, medtem ko z drugo roko brskate po žepu ali torbici, odpirate denarnico in iščete svojo osebno izkaznico. Če imate srečo, vam stvari ne zletijo iz rok.

Odslej si to opravilo lahko še kako olajšate. Ekipa Slovencev je na App store in Google play objavila aplikacijo z imenom Marko PCT, s katero, kot pravijo, pridete mimo varnostnika v nekaj sekundah. Aplikacija je brezplačna.

Dovoljuje nalaganje poljubne fotografije

Marko PCT. FOTO: Press

Nova aplikacija. FOTO: Press

Varstvo osebnih podatkov zagotovljeno

»Marko je virtualni prijatelj, ki živi v vašem pametnem telefonu in za to potrebuje zanemarljivo malo pomnilniške nepremičnine. Rodil se je s poslanstvom, da vam pomaga pri izkazovanju pogoja PCT, in sicer z maksimalno pospešitvijo dostopa do QR kode PCT potrdila od zaklenjene naprave do prikaza na ekranu. Dovoljuje tudi nalaganja poljubne fotografije, ki bo prikazana pod QR kodo potrdila,« sporočajo inovatorji.

Marko omogoča tudi enostavno menjavo QR kode s skeniranjem novega potrdila brez potrebe po prijavi, v prihodnjih različicah pa bo dovoljeval tudi personalizacijo ekrana, kjer je izpisana QR koda. Aplikacija na vašem pametnem telefonu nima dostopa do spleta, zato zagotavlja popolno varnost in zasebnost uporabljenih podatkov.

Lažje izkazovanje pogoja PCT

QR koda in fotografija, ki ju za lažje izkazovanje pogoja PCT na lastno željo shranite v aplikaciji, ostaneta samo na vaši napravi. Podatkov, ki jih QR ponuja, aplikacija ne poskuša brati ali shranjevati, ampak jih samo preslika v format, ki je enostavnejši za izkazovanje pogoja PCT. Če uporabnik to želi, lahko ob dostopu do aplikacije izbere tudi možnost avtentikacije s PIN kodo ali biometrično prijavo s prstnim odtisom ali prepoznavo obraza.