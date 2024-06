Slovenska banka osebi zavrnila odprtje računa na podlagi državljanstva

Zagovornik načela enakosti je v primeru državljanke Irana, ki živi in dela v Sloveniji ter so ji na eni izmed slovenskih bank zavrnili odprtje transakcijskega računa na podlagi državljanstva, ugotovil diskriminacijo. Na banki so pojasnili, da so s tem želeli zmanjšati tveganje, da bi ameriške banke prekinile sodelovanje z njimi.

Na Zagovornika načela enakosti se je pred časom obrnila Iranka, ki več let živi in dela v Sloveniji, in opozorila, da ji je ena izmed slovenskih bank zavrnila odprtje osebnega plačilnega računa zaradi njenega državljanstva, so navedli v sporočilu za javnost.

Mednarodne sankcije?

Zagovornik je uvedel postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je banka pojasnila, da je bilo njeno ravnanje edini možen način obvladovanja tveganj s področja pranja denarja in financiranja terorizma. Obenem je bil po navedbah banke to tudi edini način za preprečitev možnosti, da bi ameriške banke, s katerimi sodeluje in prek njih izvaja mednarodni plačilni promet, zaradi spornih transakcij katerega od njenih komitentov prekinile sodelovanje zaradi nespoštovanja mednarodnih sankcij proti Iranu.

Simbolična fotografija. FOTO: Pexels

Na banki so se pri tem sklicevali na zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki omogoča dopustne izjeme od prepovedi diskriminacije. Kot so zatrdili, so namreč pri svojem delovanju zasledovali legitimne cilje in za doseganje teh ciljev izbrali tudi ustrezno in edino možno sredstvo.

Banka ni podala nobenih dokazil

Po pojasnilih Zagovornika načela enakosti banka med postopkom ugotavljanja diskriminacije ni dala konkretnih dokazil, da mora za zagotovitev spoštovanja sankcij proti Iranu onemogočati odprtje transakcijskega računa vsem, ki so državljani Irana ali da ji pogodbe s tujimi bankami dejansko prepovedujejo poslovanje z državljani določenih držav zgolj zaradi njihovega državljanstva.

»Zagovornik je zato ugotovil, da zavrnitev odprtja transakcijskega računa ni bila edina možna pot za doseganje izpostavljenih legitimnih ciljev, saj bi banka te cilje dosegla tudi z ustreznim spremljanjem in pregledovanjem poslovanja stranke, za katero je domnevala povečano tveganje za sporne transakcije,« so zapisali pri Zagovorniku.

Ob tem so spomnili na smernice Banke Slovenije glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, v katerih banke opozarja tudi pred neupravičenim preprečevanjem dostopa do finančnih storitev.

Zagovornik načela enakosti je zato sklenil, da ravnanja banke ni možno obravnavati kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije, in odločil, da je banka stranko diskriminirala zaradi njene osebne okoliščine državljanstva.