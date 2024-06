Kitajce švercali v luksuznih avtomobilih, vozili so jih čez Slovenijo

Italijanska policija je razbila tihotapsko mrežo, ki je uporabljala luksuzne avtomobile za tihotapljenje kitajskih migrantov v Italijo, preden jim je zasegla potne liste in jih obravnavala kot sužnje, poroča The Guardian.

Tihotapci so migrante predstavili kot »nič hudega sluteče, lepo oblečene azijske državljane z malo prtljage, ki so potovali v dragih avtomobilih«. Te so vozili kitajski državljani, ki so leta živeli v Italiji in govorili italijansko«, je v izjavi zapisala policija.

Preiskovalci so bili na morebitno tihotapsko shemo opozorjeni, ko so aprila na meji med Italijo in Slovenijo med rutinskimi kontrolami ustavili kitajskega državljana in ugotovili, da prevaža štiri Kitajce brez dokumentov.

Skozi Slovenijo do Benetk

Odkrili so »obstoj doslednega, neprekinjenega toka nezakonitih kitajskih državljanov, ki so bili v majhnih skupinah prepeljani do zunanjih evropskih meja, predvsem v države, kot je Srbija, kamor so vstopili z izjemo od vizuma«, piše v izjavi.

»Od tam so jih prepeljali z avtomobili, skozi Bosno, Hrvaško in Slovenijo, do italijanske državne meje,« so zapisali.

Pretihotapljene migrante so prepeljali v »varno« hišo blizu Benetk, kjer so ostali en ali dva dni, preden so jih odpeljali na območja Italije ali drugih držav EU, kot sta Francija in Španija.

Zlikovci so jim v »varni« hiši zaplenili potne liste in »od takrat naprej so bili izpostavljeni hudemu izkoriščanju, dokler ni bil poplačan dolg, ki je nastal za potovanje«, piše v izjavi.

Vzeli so jim vse in jih zasužnjili

Migrante so zadržali »brez kakršne koli možnosti svobodnega ali delno svobodnega življenja, brez zdravstvenega zavarovanja, brez vsega razen postelje in delovnega mesta za nedoločen čas«, je dejala policija in to opisala kot obliko suženjstva.

Policija je med operacijo aretirala devet domnevnih članov preprodajalske mreže in identificirala 77 nedokumentiranih migrantov, »med njimi veliko žensk in nekaj mladoletnikov, starih med 15 in 18 let«.