Slovenka oslepela na eno oko po vbrizganju dermalnega polnila. To je storila kar sama

V ljubljanskem kliničnem centru zdravijo mlajšo žensko, ki je zaradi zapleta po vbrizgavanju dermalnega polnila izgubila vid. Polnilo je kupila po spletu in si ga vbrizgala kar sama. Kako nevarni so posegi doma ali pri nepreverjenih izvajalcih, kar v hotelih, je v oddaji 24ur zvečer spregovoril Estetski kirurg Uroš Ahčan.

Strokovnjaki opozarjajo, da tega nikoli ne počnite sami, prav tako nobenih lepotnih popravkov ne zaupajte ljudem, ki nimajo licence in medicinske izobrazbe. Posledice nestrokovnih in nenadzorovanih posegov so namreč lahko hude in nepopravljive.

Ker je od vbrizganja polnila minilo več kot 24 ur, žal pacientki v kliničnem centru niso mogli pomagati. FOTO: Scyther5 Getty Images/istockphoto

Ker je od vbrizganja polnila minilo več kot 24 ur, žal pacientki v kliničnem centru niso mogli pomagati, čeprav so takoj sprožili protokol obravnave ob takšnih zapletih. S pravilnim ukrepanjem so pacientki uspeli rešiti vsaj kožo nosu in lica.

Estetski kirurg Ahčan je priznal, da si ni predstavljal, da bo doživel, da si ženske same aplicirajo polnila. »Tudi kirurgi sami si ne vbrizgavamo polnil ali sami opravljamo različnih estetskih posegov na sebi, kajti to so agresivni in nepovratni postopki. Telo je eno samo, od rojstva do smrti, in je zelo pomembno, da ko se odločamo o nepovratnih spremembah tega telesa in vbrizgavanju različnih snovi, da natančno preverimo, se pogovorimo s strokovnjakom o prednostih, slabostih, zapletih in dolgoročnih posledicah tega početja,« je opozoril.

