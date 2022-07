Z injekcijami botoksa si ta zvezdnik debeli svojega korenjaka (FOTO)

Cristiano Ronaldo ni le športnik skoraj brez primere, ampak že megazvezdnik svetovnega formata. A njegovo ime ne odzvanja le zaradi izjemnega talenta za preigravanje žoge na nogometnih zelenicah, s čimer se je portugalski nogometni as ustoličil kot eden najbolje plačanih športnikov, prav toliko je za njegovo prepoznavnost in priljubljenost zaslužno njegovo izklesano telo, ki ga z veseljem razkazuje.

V slačilnici naj bi se gol občudoval pred ogledalom, prepričan, da je najlepši. FOTO: Osebni Arhiv

A čeprav so te zavidanja vredne mišice vsekakor plod trdega dela, zdrave prehrane in verjetno tudi dobrih genov, Ronaldo svoje skoraj večne mladostnosti ne prepušča le naravi in lastnemu vložku v telovadnicah.

Ne, že leta se glasno šepeče, da si je do videza, vrednega naslovnic, pomagal z lepotnimi posegi, ki naj bi bili na njegovem vsakoletnem urniku in za katere naj bi doslej zmetal že na deset- in desettisoče evrov. Popravljanje že najmanjših nepravilnosti, tudi tako rekoč nezaznavnih odstopanj od popolnosti, naj bi postalo njegova skrivna obsedenost, a govorice je demantirala njegova sestra Katia Aveiro.

So njegovo izklesano telo, mladosten videz in privlačnost le plod trdega dela in dobrih genov? FOTO: Osebni Arhiv

»Bedarija. V trenutku, ko nekoga vidite z negovalno masko na obrazu, ga začnete obtoževati uporabe botoksa,« je skočila slavnemu bratu v bran. Zdaj pa je privrelo na plan, da portugalski zvezdnik z botoksom naj ne bi ohranjal mladostnosti in napetosti le na obrazu, ampak naj bi si ga vbrizgaval celo v svojega korenjaka, da bi bil ta nekoliko daljši in debelejši.

Bolj polne spodnjice

Ne gre zgolj za estetiko in moško nečimrnost, četudi je športnik v svojih krogih poznan kot precej vase zagledan. V garderobi nogometnega kluba Manchester United naj bi, kot je zatrjeval njegov soigralec Rio Ferdinand, stal pred ogledalom, se povsem gol občudoval in svojemu odsevu, ko si je z roko zdrsnil skozi lase, govoril, kako je lep. »Ko smo mu vrgli pod nos, da je (Lionel) Messi boljši igralec, je zgolj skomignil z rameni in odvrnil, da je morda boljši igralec, a da nikakor ni tako privlačen.«

Podobne zaverovanosti v lasten videz ga je obtožil nekdanji nogometaš in selektor Roy Keane: »Dobro je videti, in tega se nadvse dobro zaveda. Rad se je občudoval v ogledalu.« Toda nečimrnost gor ali dal, odločitvi za injekcije botoksa v penis ni botrovala le Cristianova želja, da bi še bolj zaljubljeno občudoval lasten odsev, pač pa (tudi), da bi njegova Georgina Rodriguez z njim v postelji še bolj uživala.

Injekcije naj bi si v najobčutljivejši del telesa vbrizgal tudi zaradi Georgine. FOTO: Osebni Arhiv

Z botoksom naj bi moški ud narasel. Po injekciji, katere učinki naj bi – če je poseg uspešen, za kar pa ni zagotovila – držali do dve leti, naj bi se ta pomemben del moškega telesa (v nevzburjenem stanju) podaljšal za kak centimeter, narasel pa naj bi tudi njegov obseg, menda vse tja do treh centimetrov! To naj bi dobro vedeli pornozvezdniki in to s pridom izkoriščali, sodeč po govoricah pa naj bi to prakso prevzel tudi portugalski zvezdnik.

Kaj je njegovo in kaj ne? Cristiano govoric o številnih lepotnih posegih doslej ni naslavljal, a strokovnjaki so prepričani, da je njegov bleščeči hollywoodski nasmeh nedvomno delo lepotnih strokovnjakov. Nekoliko drugačen kot nekoč naj bi bil tudi njegov nos, že skoraj desetletje pa krožijo govorice o transplantaciji las. Pri svojih 37 letih in ob ogromno časa, preživetega na prostem, bi moral imeti globlje gubice okoli oči, ust in na čelu, a je njegov obraz presenetljivo lepo napet in poln – zaradi botoksa, sklepajo. Da mu je videz zelo pomemben, zgovorno pričajo njegove natančno populjene in v popolni lok oblikovane obrvi.

Tako okrepljen ud naj bi povečal spolni užitek tako njemu kot njegovi partnerici. Koliko je v tem resnice, ne vemo, nedvomno pa bodo njegovi sledilci zdaj še bolj pozorno proučevali Cristianove fotografije, s katerimi promovira lastno znamko moškega spodnjega perila CR7, in poskušali dognati, ali po novem kaj bolj zapolni spodnjice.

Skrivnost, kako do debelejšega korenjaka, si deli s pornozvezdniki. FOTO: Osebni Arhiv

Njegovi sledilci bodo verjetno pozorneje opazovali oglasne fotke za njegovo linijo moških spodnjic. FOTO: Osebni Arhiv