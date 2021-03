Strela zanetila požar, veter razkril streho

Severni del Slovenije so že zajele padavine, ki bodo ponekod v noči na soboto prehajale v sneg. Ohladilo se je.



Iz Ivančne Gorice poročajo o udari strele brez požara, na območju Grč v občini Žalec pa je nekaj pred 16. uro strela udarila v drevo, ki je pričelo tleti. Ogenj se je razširil tudi na podrast pod drevesom. Manjši požar so pogasili gasilci iz PGD Šempeter v Savinjski dolini. Malo po 15. uri pa je v Frankolovem v občini Vojnik močan veter delno razkril okoli dva kvadratna metra strehe objekta. Gasilci PGD Frankolovo in PGD Vojnik so zavarovali kraj, očistili strešnike iz cestišče ter s pomočjo teleskopskega dvigala prekril del strehe.

Sneg do nižin

Zvečer bodo krajevne padavine in posamezne nevihte od severa zajele večji del Slovenije in v prvem delu noči ponehale. Ponekod v osrednji in južni Sloveniji se bo meja sneženja proti koncu padavin lahko spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.



V soboto bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.



V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj bo mrzlo, čez dan pa postopno nekoliko topleje. V torek in sredo bo še dokaj sončno z mrzlimi jutri. V drugi polovici tedna bo več oblačnosti, povečala se bo tudi verjetnost krajevnih padavin. Postopno bo nekoliko topleje, napovedujejo na Agenciji za okolje.

