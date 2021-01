Slovenijo trikrat streslo v prvih dveh urah novega leta

Tla v Sloveniji in naši okolici so podrhtavala tudi prvo noč v letu 2021. V dobrih dveh urah novega leta so zabeležili kar tri potrese. Še vedno se trese tudi na sosednjem Hrvaškem.



Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so tresenje tal zabeležili ob 1.43, 2.00 in 2.00 z magnitudami 1,4 in 1,3 ter 0,2. Najprej se je zatreslo štiri kilometre zahodno od Obrežja, nato 12 kilometrov jugovzhodno od Bizeljskega, nato pa še 11 kilometrov južno od Brežic.



Po prvih podatkih so potrese čutili posamezni prebivalci Brežic in Dobove. Urad za seizmologijo Agencije RS za okolje ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresov ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Ob 4.10 pa se je z magnitudo 0,2 streslo 16 kilometrov severno od Karlovca, 42 minut kasneje pa z magnitudo 3,1 36 kilometrov vzhodno od Karlovca na Hrvaškem.