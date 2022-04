Slovenijo bodo zajele padavine, v kapljah bo pomešano tudi tole

Agencija RS za okolje sporoča, da se bo iznad območja Italije ponoči nad Jadran pomaknil puščavski prah, med jutrišnjim dnem pa nad Balkan. Kot navajajo, ga lahko nekaj pričakujemo tudi v Sloveniji, in sicer med dežjem ponoči in jutri.

Danes popoldne se bo od juga postopno pooblačilo, še napovedujejo meteorologi. Najdlje bo sončno v severovzhodni Sloveniji. Zvečer bo na jugu začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 °C. Ponoči bo dež zajel vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 11 °C.

Za vikend oblačno in deževno

Jutri bo oblačno in deževno. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 16 °C.

V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodni Sloveniji bo po večini suho, drugod bodo občasno krajevne padavine, ki bodo v nedeljo pogostejše. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.