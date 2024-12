Slovenija žaluje, prezgodaj se je poslovil Andrej Peric

Knjiženo prevajalec, prevajalcev poezije, antologist, literarni posrednik, publicist, mentor in moderator Andrej Peric se je rodil leta 1979 in pozneje na Filozofski fakulteti študiral prevajalstvo (slovenščina, angleščina, francoščina) ter obiskoval tudi lektorat slovaškega jezika in kulture. Usposabljal se je v Franciji, Španiji in na Slovaškem.

Andrej Peric se je rodil leta1979. FOTO: Jurij Vižintin/Lirikonfest Velenje

Kot piše Delo, je v angleščino in slovaščino prevedel različne pesniške izbore več kot 20 slovenskih pesnic in pesnikov. Je dvakratni prejemnik Lirikonovega zláta za revijalne prevode slovenske poezije v angleščino, za prevod romana Sama ljubezen francoske pisateljice Laurence Plazenet je prejel nagrado Radojke Vrančič, leta 2018 pa je bil za knjigo izbranih pesmi Maje Vidmar The Gift of Delay nominiran za nagrado AATSEEL za najboljši prevod v angleščino minulih dveh let.

Njegovi prevodi otroške književnosti so prejeli dva znaka zlata hruška.