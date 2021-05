Slovenija v rumenem

Do 22. ure bodo odprti lokali. FOTO: Voranc Vogel

V zeleni fazi bomo, ko bo število okužb v zadnjih sedmih dneh padlo pod 300.

Vlada je še za 30 dni podaljšala epidemijo na območju celotne države in obenem odločila, da so izpolnjeni pogoji za rumeno fazo, ter v skladu z mnenjem svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje dopolnila načrt sproščanja ukrepov. Za naslednjo, zeleno fazo, velja, da mora število okužb v zadnjih sedmih dneh pasti po 300, omejitev glede na število hospitaliziranih za to fazo ni.Ker smo v rumenem, bodo v ponedeljek srednje šole končno spet polne, tudi študentje bodo lahko predavanja poslušali na fakultetah. Ministrstvo za izobraževanje je srednjim šolam poslalo okrožnico, da z izobraževanja po modelu C, ko so se vsak teden izmenjevali doma in v šoli, prehajajo na model B, dijaki lahko ves čas bivajo v dijaških domovih. Zaščitne maske so še naprej obvezne, razen pri pouku športne vzgoje. S ponedeljkom se sproščajo tudi vsa športna tekmovanja, ne glede na to, ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom, dovoljena je tudi prisotnost gledalcev na tekmovanjih (do 50 odstotkov kapacitete sedišč), seveda ob negativnem testu, prebolelnosti ali cepljenju.Odpirajo se kampi, ki bodo lahko 70-odstotno zasedeni, je odločila vlada in še, da bo od sobote na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem ter v zaprtih prostorih dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev, ob pozitivnem mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje jih bo lahko tudi več. Poleg tega so sprostili delovanje kulturnih prireditev v zaprtih javnih prostorih in na prostem; prireditve ne bo dopustno izvesti brez sedišč, zasedenih jih bo lahko največ 50 odstotkov.Udeležba na prireditvah bo možna le ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti covida-19. Pri verskih obredih in drugih verskih praksah v zaprtih prostorih bo lahko navzočih toliko ljudi, kolikor znaša polovica zmogljivosti sedišč v prostoru, na prostem pa največ 50. Medosebna razdalja med udeleženci bo morala biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Vlada je podaljšala tudi dovoljeni čas opravljanja gostinske dejavnosti, in sicer bo od ponedeljka od 5. do 22. ure, ponudba za mizami je dovoljena za maksimalno štiri osebe, to ne velja za mladoletne, ki so za mizo s starši ali skrbniki, v notranjost gostinskih obratov lahko vstopajo cepljeni, prebolevniki ali testirani.Ob vstopu v Slovenijo bo od sobote spet mogoča predčasna prekinitev karantene z negativnim PCR-testom, in sicer peti dan po napotitvi v karanteno.V sredo so sicer ob 4636 PCR-testih potrdili 597 okužb z novim koronavirusom, kar je 12,9-odstotni delež pozitivnih. Hospitaliziranih je 450 covidnih bolnikov, 123 jih je na intenzivni negi, 45 so jih odpustili iz bolnišnic, štirje so umrli. Sedemdnevno povprečje števila okužb se je spustilo na 494, nadaljuje se tudi trend upadanja števila covidnih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje.