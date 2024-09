Slovenija pošilja Češki pomoč po poplavah: 260 razvlažilnikov zraka ...

Slovenija bo danes prek mehanizma EU na področju civilne zaščite na Češko poslala materialno pomoč, so sporočili z ministrstva za obrambo. Medtem pri Rdečem križu Slovenije zbirajo pomoč tudi za vse druge države v srednji Evropi, ki jih je prizadel ciklon Boris.

Slovenija bo na Češko poslala 260 razvlažilnikov zraka, od tega 250 manjših za prostore velikosti 20 kvadratnih metrov in deset večjih za prostore do sto kvadratnih metrov, so sporočili z Morsa.

Načrtujejo, da bodo v prihodnjih dnevih na Češko odpotovali dodatni razvlažilniki zraka, ki jih je Slovenija v največji meri nabavila ob lanskoletnih poplavah.

Iz Rdečega križa Slovenije so medtem sporočili, da so ta teden začeli zbirati pomoč tudi za vse druge države, ki jih je v zadnjih dneh prizadel ciklon Boris.

FOTO: Jens Schlueter Afp

Pomoč zbirajo s finančnimi nakazili na transakcijski račun Rdečega križa in s poslanimi SMS sporočili POPLAVE5 ali POPLAVE10 na število 1919, s katerimi se prispeva pet oz. deset evrov.

Ob tem so iz solidarnostnega sklada že nakazali 25 tisoč evrov nacionalnim društvom Rdečega križa Avstrije, Poljske, Češke, Slovaške in Romunije.

Na Češkem prve čistilne akcije

Dele Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške so v zadnjih dneh prizadele poplave po obilnem deževju, ki ga je prejšnji konec tedna nad srednjo Evropo prinesel ciklon Boris. Na vzhodu Češke danes potekajo prve čistilne akcije, razmere pa se umirjajo tudi v Spodnji Avstriji, kjer vodostaji počasi upadajo. Ciklon se medtem seli nazaj nad Italijo.

Številne trgovine, domove in šole je na Češkem preplavilo blato, na pomoč je bila napotena tudi vojska. V Jeseniku v bližini meje s Poljsko so skupnostim, ki so zaradi poškodovanih cest in porušenih mostov odrezane od sveta, s helikopterji dostavili pitno vodo in hrano.

Na prizadetih območjih so se pojavili tudi posamezni primeri plenjenja. Policija je bila doslej seznanjena s tremi takšnimi primeri, je sporočil češki notranji minister Vit Rakušan.

Češki finančni minister Zbynek Stanjura je v torek dejal, da bi lahko škoda po poplavah znašala okoli štiri milijarde evrov.