Slovenija dobila novega milijonarja, to so srečne številke (FOTO)

Igralci igre na srečo Eurojackpot so imeli tokrat vrtoglavo srečo z vplačanimi številkami, saj so zadeli glavni dobitek in kombinacijo 5+1.

Eurojackpot v vrednosti 120 milijonov evrov je šel k srečnežu na Norveško, medtem ko je kombinacijo 5+1 v vrednosti skoraj 2,4 milijona evrov zadel tudi srečnež oziroma srečnica iz Slovenije.

Kombinacijo 5+1 je pravilno označilo kar devet igralcev: sedem v Nemčiji, eden na Danskem in eden v Sloveniji. Dobitno srečko je vplačal prek spleta. Srečneži so tako priigrali vsak po 2.398.356,60 evra (od tega odštevši 15-odstotni davek, ki bo pripadel občini stalnega prebivališča tekmovalca).

Občina stalnega prebivališča te osebe bo prejela 359.753 evrov davka na dobitek, medtem ko bo srečnežu ostalo v žepu za dobra dva milijona evrov.

Srečne številke. FOTO: Loto

Na tokratnem žrebanju je bila številska kombinacija glavnih števil 6, 19, 32, 39, 42 ter dodanih 4 in 9.

V Sloveniji se je rezultatov zadnjega žrebanja razveselila kopica ljudi, saj je bilo tu izžrebanih kar 10.479 dobitkov v vrednosti 2.527.593,30 evra.

Visokega dobitka v vrednosti 300.000 evrov se je razveselil tudi nekdo iz Murske Sobote, ki je igral dodatno igro Joker.